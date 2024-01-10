Как всегда видеокарты компании Lenovo будут доступны только в составе готовых ПК Legion

Lenovo планирует выпустить новые карты Legion на базе новейшей линейки NVIDIA RTX 40 SUPER. Игровой дизайн Legion имеет простую прямоугольную форму цвета бронзы, гармонирующего с остальными продуктами. Новейшие видеокарты RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, скоро будут добавлены в серию игровых ПК Legion.

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NVIDIA RTX 4080 SUPER и 4070 Ti SUPER будут доступны с флагманским игровым ПК Lenovo Legion 9000K, тогда как системы Legion 7000K получат модели RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Отличить новые системы от старых поможет надпись 2024 в названии продукта, чтобы покупатели убедились в приобретении новейшего игрового ПК. Lenovo планирует выпустить и модель RTX 4090D, которая сейчас доступна только в Китае. Эта видеокарта также будет доступна с готовыми системами 9000K.

﻿Компания не уточнила, когда конкретно будут выпущены новые карты, но можно сделать предположение, что это произойдет сразу после официального дебюта линейки RTX 40 SUPER, а также RTX 4090D.

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Напомню, что RTX 4070 SUPER первой поступит в продажу 17 января, RTX 4070 Ti SUPER должна стать доступной 24 января. Выход моделей RTX 4080 SUPER и RTX 4090D ожидается в последнюю неделю января. Вполне логично, что новые карты Legion появятся в комплекте с готовыми игровыми ПК в начале февраля. Понятно, что не имеет смысла говорить о ценах на карты Lenovo, поскольку ни одна из них не выйдет на розничный рынок.