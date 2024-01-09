Теперь модельный ряд компании пополнился ещё четырьмя картами на базе графических процессоров AMD Radeon

Acer является относительно новым игроком в мире видеокарт, но она быстро расширяет свой ассортимент. Сегодня компания расширяет линейку своих графических карт четырьмя новыми моделями на базе GPU Radeon, в том числе одной на базе новейшего графического процессора AMD Radeon RX 7600 XT.

Итак, первой новой картой является Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC. Сегодня утром AMD официально анонсировала RX 7600 XT, и в ней используется тот же графический процессор Navi 33, что и в Radeon RX 7600. Основное различие между ними заключается в том, что версия XT получила увеличенную тактовую частоту до 2760 МГц и удвоенный объем памяти GDDR6 с 8 ГБ до 16 ГБ.

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Однако модель Acer пошла ещё дальше и ещё выше подняла тактовые частоты RX 7600 XT OC. Максимальная игровая тактовая частота достигает 2539 МГц, а частота в режиме ускорения составляет 2810 МГц. Карта оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами Nitro FrostBlade с двойными шарикоподшипниками, а кулер включает усиленную медную пластину, которая работает в сочетании с тепловыми трубками для эффективного рассеивания тепла. Карта имеет толщину 2,5 слота, а вывод изображения осуществляется одним портом HDMI 2.1 и тремя разъемами DisplayPort 2.1.

Ещё одной картой компании стала Nitro Radeon RX 7700 XT OC 12 ГБ с игровой частотой 2276 МГц и частотой в режиме разгона 2599 МГц. Модель Nitro Radeon RX 7800 XT OC 16 ГБ имеет игровую тактовую частоту 2254 МГц и тактовую частоту в режиме Boost 2565 МГц. Обе видеокарты используют графический процессор Navi 32: RX 7700 XT имеет 54 SM и 3456 ядер графического процессора, а RX 7800 XT - 60 SM и 3849 ядер.

Acer Nitro Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT имеют одинаковую конструкцию и, как и Nitro 7600 XT OC, имеют 2,5-слотовую конструкцию с одним портом HDMI 2.1 и тремя разъемами DisplayPort 2.1.

Флагманом линейки стала Predator Radeon RX 7800 XT OC. Она оснащена тем же графическим процессором Navi 32, что и версия карты Nitro, и даже имеет те же игровые и ускоренные частоты. Тем не менее Acer внесла некоторые заметные обновления в систему охлаждения, использовав три вентилятора Predator FrostBlade 3.0 с текстурированными лопастями для лучшего направления воздушного потока. Вентиляторы используются вместе с испарительной камерой, чтобы контролировать уровень нагрева и минимизировать дросселирование графического процессора при высокой загрузке. Более массивная и мощная система охлаждения означает, что Predator Radeon RX 7800 XT OC имеет трехслотовый дизайн.

Все четыре новые карты Acer серии Radeon RX 7000 будут выпущены в феврале. Компания не объявила цены на Nitro Radeon RX 7600 XT OC, но AMD заявляет, что OEM-карты будут продаваться по цене всего 329 долларов. Nitro Radeon RX 7700 XT OC и RX 7800 XT OC дебютируют по цене 459,99 и 509,99 долларов соответственно. Наконец, Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC будет стоить 549,99 долларов.

В настоящее время нет никакой информации о том, планирует ли Acer выпустить свои модели на базе Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX.

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Напомню, что дебют Acer на рынке видеокарт состоялся в сентябре 2022 года с выпуска карт на основе графических процессоров Intel Arc. Тогда компания представила карты Predator BiFrost на базе флагманского графического процессора Intel Arc A770. Позже компания выпустила карты на базе Arc A550, а также AMD Radeon RX 7600.