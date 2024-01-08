Смартфон будет доступен только в Китае по цене от 5999 юаней(около 845 долларов)

После многочисленных слухов и утечек OPPO наконец официально представила Find X7 Ultra, и это, несомненно, лучший камерофон, доступный на рынке, благодаря нескольким новаторским решениям. OPPO применила двойную перископическую камеру, чтобы гарантировать, что снимки, сделанные с помощью зум-объектива, будут настолько хороши, насколько это возможно. Кроме того, в телефоне используется 1-дюймовый датчик Sony LYT-900 в качестве основного и датчик Sony LYT-600 в качестве сверхширокоугольного. Разрешение обеих камер составляет 50 мегапикселей.

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Один из сенсоров обеспечивает 3-кратный зум, а другой — 6-кратное увеличение. OPPO также рассказала о том, как 6-кратный зум может повыситься до 12-кратного благодаря обработке изображений. В дополнение к этому OPPO также рассказала о Hypertyone Imagine Engine, действительно помогающий решить ряд проблем, с которыми сталкивается большинство камер. Телефон позволит делать фотографии в формате RAW с разрешением до 50 мегапикселей, что сделает его окончательным выбором для многих фотографов.

В остальном OPPO Find X7 Ultra тоже не отстает. Владельцы получает флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти, а также 1 ТБ встроенной памяти. Телефон также будет поставляться со специальным чипом безопасности. Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой SuperVOOC мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Также имеется ИК-передатчик.

К сожалению, OPPO Find X7 Ultra не будет официально продаваться за пределами Китая. Китайцам же в этом плане повезло. Жителям поднебесной будут доступны три конфигурации смартфона:

12 ГБ/256 ГБ: 5999 юаней (~ 845 доллара США);

16 ГБ/256 ГБ: 6499 юаней (~ 915 долларов США);

16 ГБ/512 ГБ: 6999 юаней (~ 985 долларов США).

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Конечно эксклюзивность смартфона для китайского рынка не помешает истинным поклонникам продукции OPPO приобрести смартфон для использования в других регионах мира и установить на него кастомную прошивку. Кроме того, если его фотографические возможности покажут отличные результаты, то это подтолкнет другие компании заняться реальным улучшением камер на своих смартфонах на аппаратном уровне.