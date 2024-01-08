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AMD официально представила APU серии Ryzen 8000G
Выход новых процессоров в продажу состоится 31 января

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 Платформа AM5 должна получить обновление с появлением новых процессоров Ryzen, что ознаменует дебют первой серии настольных чипов Ryzen 8000G. Эти процессоры, по сути, представляют собой мобильные чипы на архитектурах Zen4 и RDNA3, представленные в новом форм-факторе в качестве современных настольных APU.

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 Серия Ryzen 8000G, официально позиционируется как первые процессоры AMD для платформы AM5 и оснащена встроенным ускорителем XDNA1. Это утверждение применимо к 8-ядерным моделям Ryzen 7 8700G и 6-ядерным Ryzen 5 8600G, поскольку в них используется исключительно более крупный кристалл. В то же время в 6-ядерном Ryzen 5 8500G и 4-ядерном Ryzen 3 8300G используется меньший кристалл Phoenix, без Ryzen Al в их конфигурации. Последние также оснащены ядрами Zen4c, а Ryzen 3 8300G не будет доступен в розничной продаже, а только через OEM-производителей в готовых системах.

 Что касается технических характеристик, то все модели имеют TDP по умолчанию 65 Вт и оснащены встроенной графикой RDNA3: Radeon 780M (12CU), Radeon 760M (8CU) или Radeon 740M (4CU).

 AMD проводит сравнение между своими моделями Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G и процессором Intel Core i7-14700K, который оснащен встроенным графическим процессором на базе архитектуры Xe-LP. Встроенный графический процессор в чипе Intel представлен UHD Graphics 770, имеет 32 исполнительных блока и менее мощный, чем архитектура Xe-LPG, присутствующая в новом процессоре Core Ultra 100.

 Ожидается, что Ryzen 5 8600G превзойдет Core i7-14700K вплоть до 3,4 раз в играх с низкой детализацией с разрешением 1080p. Ryzen 7 8700G также обеспечит превосходную производительность, которая оценивается в 1,1–4 раза выше, чем у Core i7-14700K.

 Также AMD сравнивает свой APU Ryzen 7 8700G с системой на базе Core i5-13400F в сочетании с настольной видеокартой GeForce GTX 1650. AMD утверждает, что её решение может обеспечить производительность в играх от 0,89 до 1,31 раза выше, чем у конкурентов, а тесты производительности показывают улучшение от 1,1 до 4,6 раза. Преимущество AMD заключается в том, что пользователю нет необходимости использовать дискретную графику, и весь пакет потребляет меньше энергии. Сколько именно, станет известно после публикации обзоров.

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 На презентационных слайдах отсутствуют официальные стартовые цены, которые были сообщены прессе отдельно. AMD утверждает, что их система с Ryzen 7 8700G будет доступна по более низкой цене по сравнению с упомянутой ранее связкой Intel/NVIDIA.

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Источник: videocardz.com
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