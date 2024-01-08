Кроме него 31 января в продажу поступят процессоры: Ryzen 5 5500 GT, Ryzen 5 5600 GT и Ryzen 7 5700

Компания AMD представила для платформы AM4 четыре новых процессора, несмотря на её первое появление в уже далеком 2016 году. Среди новых процессоров будут две 8-ядерные модели с технологией 3D V-Cache и без неё, а также две модели GT-серии, ориентированные на бюджетный сегмент.

Старший из четырех процессоров - Ryzen 7 5700X3D имеет 8 ядер и 16 потоков, он будет иметь базовую тактовую частоту 3,0 ГГц и 4,1 ГГц в режиме ускорения. Официально процессор имеет 100 МБ общего кэша и TDP 105 Вт. Эти характеристики аналогичны Ryzen 7 5800X3D, который предлагает тактовую частоту на 400 МГц выше. Этот очень популярный игровой процессор на платформе AM4 дебютировал в апреле 2020 года по цене 449 долларов, а в настоящее время его можно приобрести по цене около 359 долларов. Цена на новый Ryzen 7 5700X3D начинается от 249 долларов, что на 100 долларов меньше.

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AMD также представила Ryzen 7 5700. Этот процессор стоимостью 175 долларов также имеет 8 ядер, но не поддерживает технологию 3D V-Cache. Стоит сказать, что этот чип будет иметь более высокую базовую тактовую частоту — 3,7 ГГц, это на 300 МГц выше, чем у Ryzen 7 5700X, но новинка основана на совершенно другом кристалле. Вместо Vermeer процессор использует Cezanne, а значит у него помимо прочего, отсутствует поддержка PCle Gen4.

Кроме того, в число новых процессоров теперь входит две модели линейки Ryzen 5000GT. Старшая модель Ryzen 5 5600GT получила 6 ядер, а модели Ryzen 5 5500GT досталось всего 4 ядра. Оба процессора также построены на кристалле Cezanne и оснащены встроенной графикой Radeon Vega. Стоимость данных процессоров AMD составляет 140 и 125 долларов соответственно.

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Все четыре новых процессора AMD станут доступны для покупки 31 января.