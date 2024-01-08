Интересно, что источником утечки стал украинский сайт компании Samsung

Компания Samsung случайно представила на своем украинском сайте будущий твердотельный накопитель Samsung 990 EVO. Хотя новый твердотельный накопитель еще недоступен для покупки, в утечке указаны все маркетинговые и аппаратные характеристики. Он имеет уникальную конфигурацию с поддержкой двух линий PCIe 5.0.

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Хотя на бумаге две линии PCIe 5.0 выглядят хорошо, на самом деле с точки зрения пропускной способности они эквивалентны PCIe 4.0 x4. Таким образом, хотя ключевым преимуществом Samsung 990 EVO является поддержка PCIe 5.0, пользователи не смогут насладиться более высокой пропускной способностью, которую обеспечивает этот стандарт, поскольку он ограничен всего двумя полосами.

Но поддержка новейшего стандарта, безусловно, пригодится в определенных сценариях, например, когда SSD накопитель 990 EVO устанавливается в двухканальный слот PCIe 5.0. Без поддержки PCIe 5.0 x2 пропускная способность PCIe 4.0 x4 уменьшится вдвое.

Утечка о Samsung 990 EVO подтвердила, что SSD может обеспечить скорость последовательного чтения до 5000 МБ/с и скорость последовательной записи до 4200 МБ/с.

Судя по скорости чтения и записи, становится ясно, что 990 EVO немного превосходит своего предшественника 970 EVO. Он также может обеспечить более высокую производительность, чем 970 EVO Plus.

Но странность заключается в информации с Amazon в Германии, позволяющей предположить, что предстоящий накопитель 990 EVO не так уж далек от 990 Pro с точки зрения цены. В частности, цена варианта емкостью 1 ТБ составляла 114,9 евро, а цена модели емкостью 2 ТБ составляла 189,9 евро. Это составит около 126 и 208 долларов соответственно.

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Для сравнения в интернет-магазине Samsung цена 990 Pro составляет 129,9 евро за 1 ТБ и 199,9 евро за 2 ТБ. Вполне вероятно, что цена Samsung 990 EVO может упасть, когда накопитель официально поступит в продажу.