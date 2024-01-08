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goldas
Xiaomi тестирует глобальную версию смартфона Xiaomi 14 Ultra
Подтверждением этого являются слитые в сеть фотографии с процессом теста камер грядущего флагмана

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 В сети появились изображения предполагаемого прототипа флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, которые впервые были опубликованы на Coolapk, но позже были удалены. Из фотографий видно, что устройство находится в защитном кожухе, закрывающим корпус и задний модуль камер, но все же дает некоторое представление о грядущем преемнике текущего флагмана компании Xiaomi 13 Ultra.

Изображения ниже, вероятно, взяты из более раннего теста камеры, в ходе которого также были проведены какие-то сравнения с Xiaomi 14 Pro и Vivo X100 Pro. Xiaomi 13 Ultra также виден на одной из фотографий.

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 Также из белой этикетки сзади можно узнать некоторую интересную информацию. «N1» подтверждает предположение о том, что за защитной крышкой находится именно Xiaomi 14 Ultra, а «P2», в свою очередь, обозначает прототип, а не финальную версию Xiaomi 14 Ultra, как объясняет Xiaomiui.

И последним, но не менее важным является надпись «EU», означающее глобальную версию для Европы, а язык в приложении камеры — китайский.

 Изображения позволяют сделать лишь косвенные выводы о самой конструкции камеры. Ожидается, что смартфон опять будет оснащен круглым задним модулем камер, а расположение четырех объективов, похоже, не особенно поменялось. В правом нижнем углу снова можно видеть перископическую камеру. В целом четырехкамерный модуль кажется немного больше своего предшественника, но подробностей о его размерах пока нет.

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Недавно появились слухи о том, что в Xiaomi 14 Ultra дебютирует новый 1-дюймовый сенсор. Кроме того, работать новый флагман будет на новейшей однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 3.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #snapdragon 8 gen 3 #xiaomi 14 ultra
Источник: notebookcheck.net
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