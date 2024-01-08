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Intel готовит процессор Intel Core i5-14490F с 10 ядрами и частотой до 5 ГГц
Как и предыдущие модели линейки Core i5-xxx90F новинка предназначена для китайского рынка

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 Предстоящая серия процессоров для настольных ПК Core 14-го поколения мощностью TDP 65 Вт должна быть официально представлена уже завтра. Кроме того, компания Intel в настоящее время ведет подготовку к выходу новой модели для китайских пользователей — Core i5-14490F, который приходит на смену Core i5-12490F и Core i5-13490F.

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 Неофициально сообщается, что этот процессор включает 10 ядер, включая 6 производительных ядер и 4 энергоэффективных ядра, и 16 потоков. В отличие от Core i5-14400, данный процессор использует другой кристалл, потенциально полученный из более дорогих моделей.

 Предполагается, что хотя Core i5-14400 может иметь кристаллы со степингом CO и BO, в новом Core i5-14490F, скорее всего, будет использоваться кристалл BO Raptor Lake Refresh имеющий в полной конфигурации 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер. Следовательно, Core i5-14490F будет значительно урезанным по функционалу вариантом, но с большим объемом кэш-памяти.

 По словам инсайдера @wnxod, данная модель будет иметь базовую тактовую частоту 2,5 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения 5 ГГц для производительных ядер. Это будет означать увеличение тактовой частоты на 300 МГц по сравнению с Core i5-14400. Утечка списка моделей от NZXT подтвердила, что Core i5-14400(F), как ожидается, будет использовать оба кристалла. Очень похожая ситуация наблюдалась и с Core i5-13400 текущего поколения. 

 Увеличение тактовой частоты этого 10-ядерного процессора на 300 МГц действительно является глотком свежего воздуха для данного сегмента. В сети уже появлялись сравнительные тесты Core i5-14400F и Core i5-13400, которые показали относительно небольшой прирост производительности в 5 процентов.

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 Официальная дата выпуска серии Core 14-го поколения назначена на завтра, 8 января. Стоит отметить, что на Core i5-14490F может распространяться другое эмбарго, поскольку модели xxx90F предназначены исключительно для китайского рынка.

#intel #процессоры #процессоры intel #core i5-14400 #core i5-13490f #core i5-14490f
Источник: videocardz.com
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