Такой отрыв характерен для одноядерного режима работы, тогда как в многоядерных нагрузках отрыв от предшественника составляет чуть более 10 процентов

Будущие процессоры AMD Ryzen 8000G могут иметь все необходимое, чтобы конкурировать с лучшими существующими игровыми моделями. Сегодня в сети появились результаты тестирования в Geekbench 5 процессора AMD Ryzen 5 8500G, который скоро будет выпущен, и он намного быстрее, чем старый Ryzen 5 5600G в однопоточной производительности. Однако многопоточная производительность лишь незначительно улучшилась по сравнению с Ryzen 5 5600G.

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Ryzen 5 8500G основан на кристалле AMD Phoenix и, согласно результатам Geekbench 5, имеет шесть ядер, 12 потоков и тактовую частоту в режиме ускорения 5 ГГц. Однако не уточняется, использует ли Ryzen 5 8500G оригинальный кристалл Phoenix с простыми ядрами Zen 4 или кристалл Phoenix 2 с двумя ядрами Zen 4 и четырьмя ядрами Zen 4c. Один слух утверждает, что Ryzen 5 8500G использует гибридный чип Phoenix 2, но Geekbench 5 это не подтверждает.

Очевидно, что Ryzen 5 8500G демонстрирует значительное улучшение однопоточной производительности с преимуществом примерно в 32 процента. Однако аналогичного прироста многопоточной производительности нет - Ryzen 5 8500G здесь всего на 13 процентов быстрее. Обычно однопоточный и многопоточные показатели показывают примерно одинаковую динамику, поэтому этот результат является немного неожиданным. Но поскольку процессор ещё официально не поступил в продажу, то стоит отнестись к результатам с осторожностью.

Такая производительность могла бы наблюдаться, если бы Ryzen 5 8500G использовал чип Phoenix 2. AMD уже подтвердила, что Ryzen 5 7640U на базе Phoenix начинает опережать гибридный Ryzen 5 7545U на отметке мощности 20 Вт. Ryzen 5 8500G, вероятно, представляет собой 65-ваттный чип, поэтому разрыв в производительности между ядрами Zen 4 и 4c только увеличится и, возможно, значительно.

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Ожидается, что Ryzen 5 8500G и остальные представители линейки Ryzen 8000G будут анонсированы на выставке CES 2024. AMD представит их 8 января, в самый первый день мероприятия. Серия Ryzen 8000G будет продвигаться компанией AMD под лозунгом «Вместе мы продвигаем AI» благодаря своему нейронному процессору (NPU).