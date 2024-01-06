Известный инсайдер @momomo_us поделился полной линейкой карт NVIDIA RTX 40 SUPER от Gigabyte, а таже моделей от Inno3D

Gigabyte собирается представить свою линейку AORUS Master для будущих карт GeForce RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. Недавние утечки в социальных сетях позволили взглянуть на обе карты. Интересно, что Gigabyte, похоже, сохраняет 3,5-слотовую конструкцию для этих графических ускорителей.

Ожидается, что грядущая модель RTX 4080 SUPER получит конфигурацию с 10240 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X, работающими со скоростью 23 Гбит/с, что является самым высоким на данный момент показателем в серии RTX 40. В то же время RTX 4070 Ti SUPER получит 8448 ядер CUDA и 16 ГБ памяти со скоростью работы 21 Гбит/с. Обе карты должны стать заменой своих аналогов, не относящихся к линейке SUPER, сохраняя при этом те же уровни TDP: 320 Вт для RTX 4080 SUPER и 285 Вт для RTX 4070 Ti SUPER.

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Gigabyte собирается выпустить по три модели AERO для каждой новой модели, что только приветствуется потребителями. RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER, похоже, имеют одинаковую трехслотовую конструкцию. В свою очередь старшая модель RTX 4080 SUPER сохраняет дизайн оригинала с довольно громоздкой конструкцией.

﻿Для тех, кто ищет более экономичные альтернативы, Gigabyte представит RTX 4080 SUPER в сериях WindForce и Gaming. Серия WindForce позиционируется как бюджетный вариант, который, как ожидается, будет соответствовать рекомендованной NVIDIA розничной цене. С другой стороны, Gaming версия предназначена для пользователей, желающих получить более привлекательный дизайн с ARGB-подсветкой вокруг вентиляторов.

﻿Inno3D собирается обновить дизайн iChill X3 в линейке RTX 4070 SUPER и на следующей неделе представит на рынок обновленную версию. Это же также касается серии Twin X3 и X2.

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Напомню, что NVIDIA собирается официально анонсировать свою новую линейку видеокарт RTX 40 SUPER на следующей неделе. RTX 4070 SUPER будет выпущена первой, и это произойдет уже 17 января. Выход RTX 4070 Ti SUPER следует ожидать 24 января, а RTX 4080 SUPER — 31 января. Что касается стоимости, то NVIDIA еще не раскрыла данную характеристику.