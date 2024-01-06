Подробнее о них станет известно после полноценного анонса на выставке CES 2024

Cooler Master представила два новых процессорных кулера, способных рассеивать 300 Вт тепла и даже более. Воздушный кулер V8 3DVC, является преемником V8 GTS и обладает гораздо более современным внешним видом, также значительно более совершенную технологию тепловых трубок. Жидкостной кулер G11 AIO оснащен новейшей конструкцией Cooler Master с двумя насосами, которая, как сообщается, значительно повышает эффективность охлаждения.

Cooler Master V8 3DVC — это совершенно новый кулер от Cooler Master, способный выдерживать тепловую нагрузку процессора до 300 Вт. Испарительная камера была полностью переработана для повышения термической эффективности. Тепловые трубки, используемые в V8 3DVC, представляют собой новейшую технологию сверхпроводящих композитных тепловых трубок Cooler Master, которая, как сообщается, удваивает показатель «q-max», или максимальную эффективность теплопередачи тепловых трубок.

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Внешне V8 3DVC претерпел значительные изменения по сравнению со своим предшественником. Новая модель оснащена значительно более привлекательным матовым черным кожухом, закрывающим радиатор сверху и по бокам. Предшествовавший ему V8 GTS отличался гораздо более агрессивным стилем с тремя радиаторами и имитировал блок двигателя V8. Внутри радиатора Cooler Master V8 3DVC находится пара 120-мм вентиляторов Mobius, расположенных спереди и сзади радиатора.

Как и его аналог с воздушным охлаждением, модель G11 представляет собой совершенно новый кулер для моноблоков от Cooler Master, способный рассеивать тепловую нагрузку процессора, превышающую 300 Вт. Сердцем нового охладителя является совершенно новый двойной насос с двухкамерной конструкцией, увеличивающей давление и эффективность рассеивания тепла. Интересная особенность этой конструкции заключается в том, что каждый компонент кулера G11 производится собственными силами с помощью искусственного интеллекта. Это может обеспечить дополнительные преимущества и позволить G11 выделиться среди большинства своих конкурентов с жидкостным охлаждением, представленных на рынке и оснащенных насосами Asetek.

G11 также имеет новый дизайн, которого не хватало в предыдущих моноблоках Cooler Master. Насос в сборе намного выше, чем у обычного моноблока, и имеет белый кожух, закрывающий верхнюю и боковые части насосной части. Правая и левая секции оснащены двумя полосами RGB-подсветки с каждой стороны, а посередине находится матовый черный радиатор, который, предположительно, также помогает охлаждать два насоса внутри. G11 будет поставляться со специальными вариантами крепления для пользователей, которые хотят персонализировать свой G11 с помощью 3D-печати.

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Подробные характеристики каждого кулера пока не опубликованы, но можно ожидать, что Cooler Master сделает полноценный анонс новых кулеров на выставке CES 2024 и расскажет об их характеристиках.