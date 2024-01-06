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Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
Согласно информации из патчей новые процессоры AMD будут относиться к поколению Family 26

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 Портал Phoronix сообщает, что AMD стремится обеспечить поддержку процессоров следующего поколения в Linux, поскольку компания выпустила новые патчи ядра для поддержки будущей архитектуры Zen 5. Это не первый раз, когда AMD выпускает патчи для Zen 5, но на этот раз разница в том, что Zen 5 получила сопоставление с кодовым именем «Family 1Ah или Family 26», поскольку ранее было неясно, на что оно указывает. Предполагалось, что это будет Zen 5. Однако в последних патчах AMD ясно дала понять, что Family 26 — это действительно имя, связанное с поддержкой Zen 5.

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 Последний патч добавляет функциональный флажок «X86_FEATURE_ZEN5», который также распространен в предыдущих поколениях, и помогает устранять многочисленные ошибки процессора. Более того, можно увидеть кодовое имя Family 26, прикрепленное и к будущим линейкам Zen, поскольку они, как правило, придерживаются более чем одного поколения, как это было ранее в Zen 3 и Zen 4, которые были помечены как Family 25. Весьма интересно наблюдать, как AMD ускоряет разработку продуктов следующего поколения, особенно по отношению к Linux, чтобы обеспечить бесперебойную работу при реальных запуске новых процессоров.

 AMD также начала подготовку новых драйверов для линейки Zen 5. Новый драйвер «AMD PMC» отвечает за обработку команды простоя «S2» и соответствующее управление питанием процессоров и чипсета.

 Помимо процессоров, AMD также добилась прогресса в обеспечении поддержки следующего поколения для будущих графических архитектур RDNA, таких как «GFX12 или RDNA 4». Новый подход AMD намекает на то, что на этот раз компания может отнестись к Linux гораздо серьезнее и, будем надеяться, подготовит все к официальным датам запуска.

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 Судя по недавнему сообщению, похоже, что выпуск чипов следующего поколения запланирован на второе полугодие 2024 года, но AMD может раскрыть первую информацию о будущих процессорах уже на предстоящем мероприятии CES 2024, до которого осталось всего несколько дней.

#amd #процессоры #linux #процессоры amd #zen 5 #zen5 #family 26
Источник: wccftech.com
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