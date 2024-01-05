Данная видеокарта является лишь одним из устройств линейки Monster Hunter Edition, в которую входят также материнские платы, монитор, кулеры и другие игровые устройства

Официальная презентация этих продуктов запланирована на следующую неделю, но MSI готова поделиться предварительным обзором своих предстоящих предложений заранее. Высококлассный игровой ноутбук TITAN 18 HX, игровой карманный компьютер Claw и серия комплектующих Monster Hunter анонсируются или появились в сети перед официальной презентацией.

реклама

По словам вице-президента MSI по маркетингу в анонсе продукта, ограниченная серия Monster Hunter не только отдает дань уважения богатой истории игр, но и означает стремление расширить границы игровых технологий. Можно заметить сходство между этой маркетинговой кампанией и продуктами ASUS ROG Evangelion, вдохновленными культовым аниме-сериалом. MSI также рассматривала эту идею, но в мире Evangelion для неё уже не было бы места.

В настоящее время MSI готовится к выпуску ряда устройств, посвященных определенной теме — серии игр Monster Hunter, которая дебютировала в 2004 году для PlayStation 2 и с тех пор доступна на различных платформах. Monster Hunter занимает видное место в игровой индустрии благодаря выдающимся достижениям, насчитывающему более 20 игр и 94 миллиона проданных копий по всему миру.

﻿Компания выпустит материнскую плату на базе Intel Z790, основанную на серии EDGE. Он предлагает схему питания по формуле 16+1+1, поддержку PCIe Gen5 и беспроводной интерфейс Wi-Fi7.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

﻿Компания также собирается выпустить видеокарту RTX 4060 Ti 8 ГБ из серии GAMING SLIM. Эта модель имеет конструкцию с тремя вентиляторами, построенную на графическом процессоре AD106, оснащенном 4352 ядрами CUDA. Хотя MSI выбрала конфигурацию с 8 ГБ для этого уникального графического процессора, ожидаемая стоимость должна быть как минимум в районе 399 долларов. Хотя статус ограниченного выпуска может способствовать увеличению цены, история MSI показывает, что её лимитированные устройства обычно без проблем можно приобрести по всему миру.