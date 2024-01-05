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Официальная презентация этих продуктов запланирована на следующую неделю, но MSI готова поделиться предварительным обзором своих предстоящих предложений заранее. Высококлассный игровой ноутбук TITAN 18 HX, игровой карманный компьютер Claw и серия комплектующих Monster Hunter анонсируются или появились в сети перед официальной презентацией.
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По словам вице-президента MSI по маркетингу в анонсе продукта, ограниченная серия Monster Hunter не только отдает дань уважения богатой истории игр, но и означает стремление расширить границы игровых технологий. Можно заметить сходство между этой маркетинговой кампанией и продуктами ASUS ROG Evangelion, вдохновленными культовым аниме-сериалом. MSI также рассматривала эту идею, но в мире Evangelion для неё уже не было бы места.
В настоящее время MSI готовится к выпуску ряда устройств, посвященных определенной теме — серии игр Monster Hunter, которая дебютировала в 2004 году для PlayStation 2 и с тех пор доступна на различных платформах. Monster Hunter занимает видное место в игровой индустрии благодаря выдающимся достижениям, насчитывающему более 20 игр и 94 миллиона проданных копий по всему миру.
Компания выпустит материнскую плату на базе Intel Z790, основанную на серии EDGE. Он предлагает схему питания по формуле 16+1+1, поддержку PCIe Gen5 и беспроводной интерфейс Wi-Fi7.
Компания также собирается выпустить видеокарту RTX 4060 Ti 8 ГБ из серии GAMING SLIM. Эта модель имеет конструкцию с тремя вентиляторами, построенную на графическом процессоре AD106, оснащенном 4352 ядрами CUDA. Хотя MSI выбрала конфигурацию с 8 ГБ для этого уникального графического процессора, ожидаемая стоимость должна быть как минимум в районе 399 долларов. Хотя статус ограниченного выпуска может способствовать увеличению цены, история MSI показывает, что её лимитированные устройства обычно без проблем можно приобрести по всему миру.