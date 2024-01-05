Новинка предназначена для рабочих станций и является урезанной версией модели RTX 6000 ADA

NVIDIA представляет новый профессиональный графический ускоритель для настольных ПК, предназначенный для 3D-моделирования, рендеринга, визуализации данных и потоковой передачи видео. Эта модель является ответом на экспортные ограничения США, которые препятствуют поставкам флагманского графического процессора RTX 6000 ADA в некоторые страны, включая Китай. RTX 5880 ADA представляет собой решение с уменьшенными характеристиками, которое соответствует ограничениям производительности, налагаемым этими ограничениями.

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Видеокарта оснащена урезанным графическим процессором AD102 с 14080 ядрами CUDA, что на 22% меньше, чем у оригинальной RTX 6000 ADA. Следовательно, количество тензорных ядер также уменьшилось и теперь составляет 440 единиц вместо 568. Официально карта обеспечивает производительность вычислений одинарной точности 69,3 терафлопс (на 24% медленнее, чем RTX 6000).

Благодаря пониженной мощности платы до 285 Вт (на 15 Вт меньше, чем у 6000 ADA), графический процессор имеет ту же поддержку кодирования и декодирования видео. Он сохранил двухслотовую конструкцию с вентилятором нагнетательного типа, а характеристики памяти остались неизменными. Карта оснащена 48 ГБ памяти GDDR6 с 384-битным интерфейсом, обеспечивающим максимальную пропускную способность 960 ГБ/с.

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﻿Графическая карта RTX 5880 ADA была официально представлена NVIDIA на ее официальном сайте. Это свидетельствует о том, что компания сейчас уже принимает заказы, и внедрение данной модели можно ожидать в самом ближайшем будущем. Стоит отметить, что при запуске NVIDIA не ориентировалась исключительно на китайский рынок, поскольку продукт представлен на глобальном веб-сайте. Следовательно, доступность карты не ограничивается только Китаем, а распространяется на весь мир.