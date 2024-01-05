Серверы имеют двухпроцессорную конфигурацию и могут комплектоваться 4 ГБ ОЗУ

Серверные процессоры Kaisheng KH-40000/32 компании Zhaoxin теперь доступны в составе двухсокетного сервера SuperCloud RS3210 Z11, который является первым сервером, произведенным внутри Китая, что является ключевым фактором для страны, поскольку она стремится полностью разорвать свою технологическую зависимость от санкций Запада. Сервер RS3210 Z11 оснащен двумя 32-ядерными чипами KH-40000/32, построенными на архитектуре x86, которую AMD и Intel используют для своих процессоров. Zhoaxin является одной из немногих компаний, имеющих доступ к лицензиям x86.

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RS310 Z11 является результатом партнерства Zhaoxin и SuperCloud (не путать с Supercloud, базирующейся в Австралии). Первая разрабатывает процессоры x86 как для ПК, так и для центров обработки данных, а вторая работает в серверной и облачной инфраструктуре. До появления RS3210 Z11 процессоры Kaisheng от Zhaoxin не использовались ни в каких серверах общего назначения, а SuperCloud имеет опыт использования процессоров Intel Xeon. Теперь две китайские фирмы объединили усилия.

Главным компонентом RS3210 Z11 является 32-ядерный процессор Kaisheng KH-40000/32. нам уже приходилось видеть производительность KH-40000/12 и KH-40000/16, 12-ядерных и 16-ядерных версий, и она была не такой уж впечатляющей. Даже с 32 ядрами KH-40000/32 в лучшем случае может быть на одном уровне с Core i9-12900K в многопоточных рабочих нагрузках и сильно отставать в однопоточных.

Тем не менее KH-40000/32, безусловно, является одним из самых быстрых процессоров китайского производства на архитектуре x86. Это позволяет серверному процессору Zhaoxin запускать программное обеспечение x86 в исходном виде и без необходимости компиляции, на которую процессоры на базе ARM должны полагаться для запуска программ x86. По умолчанию RS3210 Z11 работает под управлением операционной системы Unity, дистрибутива Linux, также производимого в Китае.

Остальная часть сервера включает материнскую плату с 32 слотами для оперативной памяти, что теоретически должно означать поддержку до 4 ТБ памяти, а также имеет шесть слотов PCIe. Однако она использует более старую DDR4 вместо DDR5 и PCIe 3.0 вместо PCIe 4.0 или PCIe 5.0.

Хотя это сервер не является ультрасовременным, RS3210 Z11 представляет собой важную веху в технологической автономии Китая. Неясно, все ли компоненты RS3210 Z11 производятся в Китае, но процессор есть, и сервер, предположительно, тоже собирается в Китае.

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На данный момент Китай может производить далеко не все необходимые компоненты. Пользователи RS3210 Z11 могут даже подключить видеокарты для центров обработки данных китайского производства от Moore Threads, которая недавно выпустила модель S4000, ориентированную на искусственный интеллект. Однако, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем технологическая продукция, производимая в Китае, станет передовой. Быть впереди планет всей или даже производить коммерчески жизнеспособные продукты не так важно сейчас для Китая. Главное для страны это достижение полной самодостаточности, что является важнейшим фактором национальной безопасности. Именно поэтому подобные проекты рано или поздно просто обречены на успех.