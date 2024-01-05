Пока это будет необязательной функцией, и производители на своё усмотрение смогут её устанавливать или не устанавливать

Чтобы пользователи действительно оценили, насколько хороша эта технология, компания добавляет специальную клавишу Copilot на клавиатуры Windows. Это изменение станет первым случаем, когда стандартная раскладка клавиатуры Windows претерпела большие изменения с момента появления клавиши Windows в 1994 году.

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Кнопка Copilot появится на новых ПК и ноутбуках партнеров Microsoft. Она, конечно же, будет использоваться для запуска генеративного помощника искусственного интеллекта Windows Copilot от Microsoft непосредственно с клавиатуры. На компьютерах с включенной этой функцией в настоящее время этого можно добиться, нажав кнопку Windows и клавишу C, поэтому специальная кнопка избавляет от дополнительного нажатия клавиши.

Клавиша Copilot заменит таковую рядом с правой кнопкой Alt, которая может быть клавишей меню (приложения), правой клавишей Ctrl, другой клавишей Windows или чем-либо другим. Её расположение будет зависеть от размера и раскладки клавиатуры, OEM производителя, рынка и т. д.

Для тех, у кого по какой-либо причине нет Copilot или учетной записи Microsoft, новая кнопка откроет поиск Windows.

Microsoft заявляет, что расскажет о том, какие OEM-производители представят клавишу Copilot на выставке CES на следующей неделе. Компания сообщила Ars Technica, что на данный момент она не является обязательной, но ожидает, что со временем эта клавиша потребуется на клавиатурах Windows 11.

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В настоящее время практически каждая компания вкладывает значительные средства в искусственный интеллект. Microsoft потратила около 13 миллиардов долларов на партнерство с OpenAI. По имеющейся информации Windows 12, или как бы она в итоге ни называлась, уделяет большое внимание искусственному интеллекту, а видеоролик, посвященный Copilot, имеет слоган «Сегодня начинается эра ПК с искусственным интеллектом». Внедрение специальной кнопки Copilot — это способ подтолкнуть людей к использованию помощника, и Microsoft не привыкать к принудиловке в своих разработках.