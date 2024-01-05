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Honor X50 GT с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 представлен в Китае
Пока на смартфон можно сделать предзаказ, а в розницу устройство поступит 9 января

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 Сегодня компания Honor выпустила в Китае свой новый смартфон Х50 GT, который станет преемником X40 GT, дебютировавшего в прошлом году. Последнее предложение включает многочисленные изменения по сравнению со своим предшественником и судя по всему станет отличным устройством среднего уровня на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8-й серии. 

 Honor X50 GT оснащен изогнутым OLED-дисплеем размером 6,78 дюйма и разрешением 1,5K, с частотой обновления до 120 Гц и интегрированным сканером отпечатков пальцев. Смартфон сохранил тот же дизайн, что и его предшественник, с круглым задним модулем камер и вертикальной полосой, проходящей через центр устройства. Устойчивость к падению новинки соответствует пятизвездочному сертификату SGS.

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 Honor X50 GT оснащен двойной задней камерой с датчиками на 108 и 2 МП. По имеющейся информации основной датчик обеспечивает 3-кратный зум без потерь. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 8 МП.

 Внутри Honor X50 GT установлен флагманский чипсет Qualcomm 2022 года Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон также получит до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Устройство оснащается испарительной камерой площадью 5100 мм² для эффективного отвода тепла. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Что касается программного обеспечения, то новинка поставляется с пользовательской оболочкой MagicOS 7.2 на базе ОС Android 14.

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 Стоимость Honor X50 GT начинается от 2100 юаней (309 долларов) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Конфигурации с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти стоят 2399 юаней (337 долларов) и 2599 (365 долларов) соответственно. Топовый вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 2899 юаней (около 408 долларов). Смартфон предлагается в цветовых вариантах Midnight Black и Star Wing God Of War. Предварительная продажа начнется сегодня, а открытые продажи стартуют 9 января.

#смартфоны #qualcomm #honor #snapdragon 8+ gen 1 #смартфоны honor #honor x50 gt
Источник: gizmochina.com
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