Презентация компании пройдет 8 января в 18 часов по московскому времени

Мероприятие проведут генеральный директор компании доктор Лиза Су и Джек Хьюн, старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислительной технике и графике. Основное внимание в их презентации будет уделено будущему искусственного интеллекта в персональных компьютерах.

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Джек Хьюн возглавил группу вычислительной техники и графики в AMD в апреле, сменив Рика Бергмана после его выхода на пенсию. Это бизнес-подразделение занимается интеграцией разработок AMD в центральные и графические процессоры и изучением их применения. Ожидается, что презентация будет посвящена сегменту APU. На стендах AMD на выставке CES также пройдут презентации и живые демонстрации процессоров серии Ryzen Z1.

В настоящее время ﻿наблюдается большой интерес к процессорам Ryzen 8000G, являющимися последней серии APU AMD для настольных ПК. Хотя AMD представила серию Ryzen 8040 для ноутбуков, логично ожидать соответствующих разработок и для настольного сегмента, учитывая, что они используют один и тот же процессор. Ожидается также обновление Radeon RX 7600 XT, хотя этот продукт может не полностью соответствовать теме мероприятия.

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Итак, всем кто заинтересован разработками компании AMD и является поклонником её продукции рекомендуется не пропустить соответствующую презентацию 8 января, запланированную на 18 часов по московскому времени, которая к тому же пройдет всего за один час до презентации NVIDIA.