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Honor Magic V2 готовится к глобальному запуску
Honor Magic V2 уже получает сертификацию IMDA, но точная дата пока неизвестна

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 Honor представила складной смартфон Magic V2 еще в июле 2023 года в Китае. Это устройство является одним из самых продаваемых телефонов в таком форм-факторе на китайском рынке. За 3 месяца компании удалось продать около 8 миллионов единиц. Бренд уже объявил о своих планах вывести смартфон на мировой рынок в 2024 году.

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 В преддверии запуска складной смартфон появился на сайте сертификации IMDA под номером модели VER-N49. Хотя список IMDA намекает на потенциальный запуск в его Сингапуре, точная дата остается нераскрытой. При этом бренд ранее объявил, что Magic V2 будет запущен в таких регионах, как Германия, Италия, Испания, Ирландия, Великобритания и некоторые рынки Латинской Америки. Телефон также может появиться на некоторых рынках Юго-Восточной Азии.

 Генеральный директор Honor Джодж Чжао заявил, что цена Honor Magic V2, скорее всего, будет аналогична цене Magic VS. Напомню, что Magic VS с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти на мировом рынке стоил 1599 евро.

 Что касается нового Honor Magic V2, то он оснащен 7,92-дюймовым складным OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2156 x 2344 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Кроме того, новинка оснащена 6,43-дюймовым LTPO OLED-экраном на передней панели с разрешением FullHD+ (2376 x 1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2500 нит. Сердцем смартфона является теперь уже прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

 На китайском рынке Magic V2 доступен с объемом оперативной памяти LPDDR5x до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

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 Что касается фотографических возможностей устройства, то Magic V2 оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели покупатели получают модуль из трёх камер с основным 50-мегапиксельным датчиком с поддержкой OIS, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом с OIS и 2,5-кратным оптическим увеличением.

#смартфоны #honor #смартфоны honor #honor magic vs #honor magic v2
Источник: gizmochina.com
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