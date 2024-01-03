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AMD Ryzen 5 8600G будет оснащен графикой Radeon 760M с 8 CU
Кроме того, максимальная тактовая частота процессора составит 5 ГГц в режиме ускорения

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 Предстоящий гибридный процессор AMD Ryzen 5 8600G для настольных ПК с разъемом AM5 будет оснащен урезанной интегрированной графикой Radeon 760M, а не ранее считавшейся Radeon 780M или полной конфигурацией iGPU, присутствующей на кристалле.

На данный момент все еще существуют противоречивые сообщения о том, на каком именно кристалле основаны настольные APU Ryzen 8000G. Некоторые из старых отчетов и Geekbench сообщают, что инженерные образцы Ryzen 8600G основаны на кристаллах Phoenix, а некоторые из новых сообщений предполагают, что чипы основаны на Hawk Point. И Phoenix, и Hawk Point практически идентичны, за исключением того, что последний имеет более быстрый NPU.

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 Ryzen 5 8600G имеет конфигурацию из 6 ядер и 12 потоков на базе микроархитектуры Zen 4 с 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро и 16 МБ общей кэш-памяти L3. Базовая тактовая частота процессора установлена на уровне 4,35 ГГц, а максимальная частота процессора в режиме ускорения составит 5 ГГц. Эти тактовые частоты процессора очень похожи на таковые у мобильного Ryzen 5 7640H, базовая частота которого составляет 4,3 ГГц и до 5 ГГц в режиме ускорения, но в случае с Ryzen 5 8600G TDP составит 65 Вт, а PPT - 90 Вт.

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Что касается встроенной графики, то Radeon 760M получает 8 из 12 вычислительных блоков RDNA3, физически присутствующих на кристалле, включающих 512 потоковых процессоров. Geekbench определяет тактовую частоту графического процессора в 2,8 ГГц по сравнению с 2,6 ГГц у Radeon 760M на Ryzen 5 7640H. Инженерный образец Ryzen 5 8600G работал на материнской плате MSI MEG X670E Ace с 32 ГБ двухканальной памяти DDR5-6000.

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Источник: techpowerup.com
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