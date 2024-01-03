Полноценный анонс всех представителей линейки состоится 8 января на мероприятии CES 2024

Меньше недели осталось до неизбежного дебюта серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, и компания анонсировала предстоящий релиз в социальных сетях. Хотя Nvidia воздержалась от явного упоминания серии SUPER, очевидно, что тизер намекает на новые карты GeForce RTX.

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NVIDIA планирует представить три модели новой линейки: GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER 8 января во время специального выступления на выставке CES 2024. Презентация будет сосредоточена на представлении новых графических процессоров с указанием их полных характеристик и подробностей о ценах.

Однако эти карты нельзя будет купить до 17 января. Именно в этот день будет запущена одна из трех моделей. Тем, кому интересно узнать полную информацию о запуске новинок, можно ознакомиться с таблицей ниже.

Недавно были раскрыты полные характеристики новых моделей RTX SUPER, показав обновления количества ядер CUDA и памяти. Ожидается, что среди них две видеокарты (RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super) заменят существующие модели, а RTX 4070 Super будет предлагаться вместе с оригинальным вариантом (по крайней мере, так предполагают слухи).

Самая быстрая модель - RTX 4080 SUPER, не будет иметь увеличенного объема памяти, но обеспечит небольшой прирост её скорости с 22,4 Гбит/с до 23 Гбит/с. Кроме того, карта будет иметь больше ядер CUDA, чем ее оригинал, а именно 10240 ядер против 9728 ядер у RTX 4080, сохраняя при этом тот же TDP в 320 Вт.

Средняя модель в новой линейке - RTX 4070 Ti SUPER, получит увеличенный до 16 ГБ объем памяти и позиционирует себя как потенциальный конкурент AMD RX 7800 XT. Интересно, что карта также будет включать больше ядер CUDA, сохраняя тот же TDP 285 Вт, что и исходная модель.

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Младший представитель линейки - RTX 4070 SUPER, который, как ожидается, станет самым большим обновлением в серии SUPER, получит 7168 ядер CUDA, что на 20% больше в сравнении с оригиналом. Эта модель будет единственным представителем серии SUPER с более высоким значением TDP, чем у оригинальной версии. Кроме того, RTX 4070 SUPER должна стать первой картой, выпущенной 17 января.