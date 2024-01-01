Изменение размера может составить 0,2 дюйма, и это касается только смартфонов Pro-версий

В сети появились слухи, что в 2024 году линейка смартфонов iPhone от Apple изменится в размерах. Модели iPhone 16 Pro получат более крупные дисплеи по сравнению с их предшественниками.

По данным надежных источников, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь дисплеи размером примерно 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Это станет заметным увеличением по сравнению с нынешними 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями на iPhone 15 Pro и Pro Max.

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Увеличение размера дисплея также отразится на общими размерами устройств. Обе модели Pro будут немного длиннее и шире, чем их аналоги 2023 года, сохранив при этом ту же толщину.

Такое изменение размера может иметь несколько последствий. Увеличенный форм-фактор может позволить Apple использовать батареи большего размера для увеличения срока автономной работы батареи, что является одной из претензий пользователей. Кроме того, увеличенная площадь дисплея может послужить причиной потенциального улучшения дисплеев или другим внутренним обновлениям.

Также ходят слухи, что изменения размера в настоящее время ограничены моделями Pro. Ожидается, что стандартные iPhone 16 и 16 Plus сохранят текущие дисплеи с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Однако также предполагается, что Apple может представить более крупные 6,27-дюймовые и 6,85-дюймовые дисплеи для своих стандартных моделей iPhone в линейке iPhone 17 2025 года, а это может привести к переходу на более высокое соотношение сторон 19,6:9 для всех iPhone.

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Стоит напомнить, что эта информация основана на текущих слухах и утечках, поэтому относиться к ним необходимо с долей недоверия. Apple, скорее всего, выпустит серию iPhone 16, как обычно, в сентябре наступившего года, так что у компании будет достаточно времени, чтобы внести изменения в свои планы.