Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Смартфоны iPhone 16 Pro могут получить увеличенный размер экрана
Изменение размера может составить 0,2 дюйма, и это касается только смартфонов Pro-версий

реклама

 В сети появились слухи, что в 2024 году линейка смартфонов iPhone от Apple изменится в размерах. Модели iPhone 16 Pro получат более крупные дисплеи по сравнению с их предшественниками.

 По данным надежных источников, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь дисплеи размером примерно 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Это станет заметным увеличением по сравнению с нынешними 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями на iPhone 15 Pro и Pro Max.

реклама

 Увеличение размера дисплея также отразится на общими размерами устройств. Обе модели Pro будут немного длиннее и шире, чем их аналоги 2023 года, сохранив при этом ту же толщину.

 Такое изменение размера может иметь несколько последствий. Увеличенный форм-фактор может позволить Apple использовать батареи большего размера для увеличения срока автономной работы батареи, что является одной из претензий пользователей. Кроме того, увеличенная площадь дисплея может послужить причиной потенциального улучшения дисплеев или другим внутренним обновлениям.

 Также ходят слухи, что изменения размера в настоящее время ограничены моделями Pro. Ожидается, что стандартные iPhone 16 и 16 Plus сохранят текущие дисплеи с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Однако также предполагается, что Apple может представить более крупные 6,27-дюймовые и 6,85-дюймовые дисплеи для своих стандартных моделей iPhone в линейке iPhone 17 2025 года, а это может привести к переходу на более высокое соотношение сторон 19,6:9 для всех iPhone.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Стоит напомнить, что эта информация основана на текущих слухах и утечках, поэтому относиться к ним необходимо с долей недоверия. Apple, скорее всего, выпустит серию iPhone 16, как обычно, в сентябре наступившего года, так что у компании будет достаточно времени, чтобы внести изменения в свои планы.

#apple #iphone #iphone 16 #iphone 16 pro #iphone 16 pro max
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
Модели iPhone 16 Pro будут более высокими, широкими и тяжёлыми при прежней толщине
В этом году Apple пережила самое сильное падение выручки за два десятилетия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
19
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
4
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
11
"РВ": Ракета Х-101 в полете отстреляла тепловые ловушки и без проблем поразила Львовский бронезавод
4
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
5
Core i9-9900K vs Core i9-14900K – на что способен флагман Intel, и почему 6 ГГц ни на что не влияют
15
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
11
В линейке "Ланцетов" прибыло: компания ZALA Aero представила новый дрон-камикадзе "Изделие 55"
1
"Искандер" выследил и уничтожил АФАР-сканер многомиллионного IRIS-T под Херсоном
2
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
6
Нарушившие в Новый год комендантский час украинцы могут быть призваны
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
Аргентина направила письма странам-участникам BRICS об отказе вступать в союз
3
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.34 WHQL Game Ready
+
Economist: ВС РФ в атаке 29 декабря выбили производства ракет и дронов на Украине
+
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
4
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
6
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
3
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий
03:17
чисто выкидыш денег. на 1200 еще можно пару лет сидеть пока райзены 8000-9000 3д не выйдут. 1200 в 2020 вышел. сейчас нет смысла менять материнку чаще 5-6 лет
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
Дмитрий
03:13
Лол шпионы внутри страны передают китайцам. Виноваты китайцы у них.👍
Китайские шпионские шары "использовали интернет–провайдера США"
Вова Соколов
03:11
Хилми бы обрадовался!
Материнские платы ASRock впервые поддерживают функцию Microsoft Dynamic Lighting
Дмитрий
03:10
₹71,245 это индийский рупи. 76 тыщ рублей
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
REY_B_
03:08
Да... Многое на 2024 год в Мире "запланировано"....
Си Цзиньпин в новогоднем обращении пообещал вернуть Тайвань
Дмитрий
03:07
300 это будет рекомендованная. а барыги накрутят до 400к как сейчас 4090 рек 1600 а на деле дешевле 2300 баксов не найти в США. у нас и подавно.
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Дмитрий
03:06
у них даже 4090ти не получилось сделать она тупо сгорала
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Дмитрий
03:05
про 4090 тоже так говорили вдвое быстрее 3090 а на деле чисто софтовые заплатки помогают только достичь этой цели. когда на старую карту новый длсс не пилят
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
DonCarleone
02:54
Это нормально, жизни солдат и офицеров бесценны.
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Олег Ионов
02:54
Это очень круто,ждём смарт.
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем