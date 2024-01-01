10-ядерный процессор Intel Core i5-14450HX будет иметь тактовую частоту на 200 МГц выше, чем у Core i5-13450HX

В Geekbench появилась информация об обновленном дизайне ноутбука Colorful M15 24, где число 24, скорее всего, означает 2024 год. Этот высокопроизводительный игровой ноутбук оснащен серией мобильных процессоров Intel мощностью 55 Вт, в которых используются чипы для настольных ПК с увеличенным количеством ядер. Компания готовится представить новую линейку ноутбуков на базе серии процессоров Core HX 14-го поколения, представляющих собой незначительное улучшение существующей линейки.

реклама

Процессор Core i5-14450HX готов предложить пользователям 10 ядер и 16 потоков с возможностью разгона до тактовой частоты, достигающей 4,8 ГГц. Хотя изменения количества ядер нет, это означает увеличение тактовой частоты на 200 МГц по сравнению с моделью Core i5-13450HX. Данная модель отличается тем, что является самым младшим представителем в текущей линейке.

Согласно данным тестов, увеличение тактовой частоты, очевидно, приводит к повышению одноядерной производительности. Это сравнение основано на одном результате с участием Core i5-14450HX и в среднем из 12 оценок текущей модели Core i5-13450HX. Тем не менее наблюдается небольшое снижение многопоточной производительности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, Intel, похоже, планирует выпустить как минимум пять моделей в серии Core HX 14-го поколения с максимальными 24 ядрами и тактовой частотой до 5,8 ГГц. Из-за ограниченной производительности встроенного графического процессора эти ЦП предназначены для использования совместно с дискретным графическими картами, в первую очередь с серией GeForce RTX 40, если только производители ноутбуков не решат использовать графику Arc. Текущая линейка ноутбуков Colorful оснащена графическими процессорами для ноутбуков вплоть до RTX 4070.