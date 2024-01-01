Все три карты GeForce RTX 4090D получили практически одинаковый дизайн и не имеют заводской разгон

Gigabyte представила серию видеокарт GeForce RTX 4090D. Некоторые партнеры Nvidia уже анонсировали свои карты RTX 4090D. В этот список входят ASUS и Gigabyte, последняя является крупнейшим производителем видеокарт в мире. Хотя разработки ASUS еще не засветились в сети, Gigabyte уже подтвердила выпуск трех новых моделей.

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Эти новые карты имеют много общего с существующими оригинальными моделями RTX 4090, но есть одно заметное изменение, которое может быть воспринято негативно потенциальными покупателями, и это даже не снижение характеристик. Новые карты под названием RTX 4090D AERO 24, RTX4090 WINDFORCE 24 ГБ и RTX4090D GAMING 24 ГБ не имеют заводского разгона.

NVIDIA предположительно жестко ограничила RTX 4090D параметром TDP 425 Вт, это означает, что партнеры компании могут лишь немного увеличить тактовую частоту. Все известные на данный момент карты RTX 4090D не имеют заводского разгона.

RTX 4090D имеет пониженные характеристики и получила всего 14592 ядра CUDA. Это означает уменьшение количества ядер на 11% и снижение TDP на 6%, что, несомненно, повлияет на игровую производительность. Интересно, что несмотря на эти ограничения, NVIDIA решила не снижать цену на эту карту(жадность Хуанга не имеет границ).

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Видеокарты Gigabyte RTX 4090D должны стать доступны к концу января. Стоит отметить, что RTX 4090D будет продаваться исключительно в Китае и, вероятно, в других странах, где продажа оригинальной RTX 4090 запрещена из-за наложенных ограничений США.