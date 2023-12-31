Пока анонс представлен в виде списка моделей, готовящихся к выходу

Компания представила список своих будущих моделей обновленной линейки RTX 40 SUPER. По сравнению с обширным списком из утечки EEC, этот список заметно короче, предполагая более высокую вероятность того, что он представляет собой реальную стартовую линейку. Такие компании, как Gigabyte, обычно представляют в регулирующие органы обширные списки моделей, которые могут быть запущены в какой-то момент времени, но окончательный список обычно бывает более коротким.

В этом контексте в списке RTX 40 SUPER, похоже, отсутствуют модели EAGLE ICE, которые по сути являются белой версией обычных моделей EAGLE. Поэтому очевидно, что эти карты будут представлены позже. Кроме того, предоставленный список уточняет конфигурацию памяти для каждой модели, дополняя информацию, которая ранее могла быть не совсем верной.

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Важно подчеркнуть, что версия AORUS Master будет представлена для всех моделей RTX 40 SUPER, но эта карта ранее не упоминалась. Она является флагманом Gigabyte, уступая только AORUS XTREME. Стоит отметить, что Gigabyte ограничила доступность варианта XTREME для определенных видеокарт, за исключением флагманских моделей, таких как RTX 4090.

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Официальная презентация серии RTX 40 SUPER от Nvidia запланирована на 8 января, а первой ласточкой станет RTX 4070 SUPER, выходящей 17 января. Предоставленный Gigabyte список подтверждает, что партнеры Nvidia представят свои полноценные линейки уже в первый день выставки CES 2024.