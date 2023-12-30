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RTX 4080 SUPER будет использовать самые быстрые чипы памяти среди линейки карт GeForce RTX 40. В то время как исходная RTX 4080 уже имела память со скоростью работы 22,4 Гбит/с, NVIDIA в варианте SUPER слегка увеличила данную характеристику до 23 Гбит/с для памяти GDDR6X объемом 16 ГБ. Это приводит к увеличению пропускной способности на 2,6%, достигая значения 736 ГБ/с по 256-битной шине памяти. RTX 4070Ti/4070 SUPER в свою очередь будут поддерживать скорость памяти 21 Гбит/с.
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Окончательные данные о частотах для новой серии были предоставлены партнерам компании Nvidia, что выявило незначительные корректировки. Примечательно, что RTX 4080 SUPER демонстрирует наиболее существенное обновление, перейдя с частот 2205/2505 МГц (базовая/ускоренная) на 2295/2550 МГц по сравнению с оригинальной версией.
Сообщается, что RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER получат те же тактовые частоты, что и исходные модели (2610 МГц и 2475 МГц соответственно). Базовая частота теперь будет составлять 2340 МГц (+30 МГц) и 1980 МГц (+60 МГц) для данных карт соответственно.
Характеристики TDP указываются как 320 Вт для RTX 4080 Super, 285 Вт RTX 4070Ti Super и 220 Вт для RTX 4070 Super, причем только у последней модели наблюдается небольшое увеличение энергопотребления на 20 Вт. Все известные на данный момент нестандартные варианты оснащены разъемом питания 12VHPWR.
Напомню, что ожидаемый график выхода новых видеокарт серии RTX 40 SUPER выглядит следующим образом: RTX 4070 SUPER появится 17 января, RTX 4070 Ti SUPER — 24 января, а RTX 4080 SUPER должна выйти до 31 января. Информацию о стоимости видеокарт только предстоит узнать.