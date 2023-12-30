Старшая модель в линейке NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER будет оснащена самой скоростной памятью GDDR6X 23 Гбит/с

RTX 4080 SUPER будет использовать самые быстрые чипы памяти среди линейки карт GeForce RTX 40. В то время как исходная RTX 4080 уже имела память со скоростью работы 22,4 Гбит/с, NVIDIA в варианте SUPER слегка увеличила данную характеристику до 23 Гбит/с для памяти GDDR6X объемом 16 ГБ. Это приводит к увеличению пропускной способности на 2,6%, достигая значения 736 ГБ/с по 256-битной шине памяти. RTX 4070Ti/4070 SUPER в свою очередь будут поддерживать скорость памяти 21 Гбит/с.

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Окончательные данные о частотах для новой серии были предоставлены партнерам компании Nvidia, что выявило незначительные корректировки. Примечательно, что RTX 4080 SUPER демонстрирует наиболее существенное обновление, перейдя с частот 2205/2505 МГц (базовая/ускоренная) на 2295/2550 МГц по сравнению с оригинальной версией.

Сообщается, что RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER получат те же тактовые частоты, что и исходные модели (2610 МГц и 2475 МГц соответственно). Базовая частота теперь будет составлять 2340 МГц (+30 МГц) и 1980 МГц (+60 МГц) для данных карт соответственно.

Характеристики TDP указываются как 320 Вт для RTX 4080 Super, 285 Вт RTX 4070Ti Super и 220 Вт для RTX 4070 Super, причем только у последней модели наблюдается небольшое увеличение энергопотребления на 20 Вт. Все известные на данный момент нестандартные варианты оснащены разъемом питания 12VHPWR.

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Напомню, что ожидаемый график выхода новых видеокарт серии RTX 40 SUPER выглядит следующим образом: RTX 4070 SUPER появится 17 января, RTX 4070 Ti SUPER — 24 января, а RTX 4080 SUPER должна выйти до 31 января. Информацию о стоимости видеокарт только предстоит узнать.