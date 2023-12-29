Источником утечки стал один из испанских розничных продавцов

Испанский ритейлер Coolmod официально раскрыл начальные данные о ценах на процессоры Intel Core 14-го поколения в среднем сегменте. Ожидаемые скорого анонса процессоры не будут поддерживать разгон в той же степени, что и разблокированные модели. Intel собирается выпустить различные чипы, в том числе 24-ядерные, 20-ядерные, 14-ядерные и 10-ядерные версии, причем некоторые из них не предлагаются в серии K.

Модель Core i9-14900 будет стоить на 7% ниже аналога в линейке K, такая же корректировка цен наблюдается и для варианта «F», в котором отсутствует встроенная графика. Разница в цене между сериями K и не-K увеличивается для моделей Core i7-14700, достигая 13–14% в пользу моделей мощностью 65 Вт.

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Что касается Core i5-14600, то он не был указан Coolmod, поэтому нет возможности провести сравнение цен, но Intel также планирует модели Core i5-14500 и Core i5-14400 с сопоставимым количеством ядер. Цена этих процессоров на 34% ниже, чем у Core i5-14600K.

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Слухи предполагают, что Intel собирается представить свои новые процессоры Core 14-го поколения 8 января. Кроме того, ожидается, что компания выпустит серию Core HX 14-го поколения, предназначенную для игровых ноутбуков. Эти процессоры станут последними со старой схемой наименования. Хотя ходят есть информация о потенциальном выпуске процессора для энтузиастов Core i9-14900KS позже. Ожидается, что он станет последним крупным обновлением для сокета LGA1700. Прекращение использования этого сокета совпадет с выпуском настольных процессоров Core Ultra 200, известных как Arrow Lake-S.