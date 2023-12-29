Официальный анонс состоится уже через десять дней на мероприятии CES 2024

Грядущее мероприятие CES должно быть вновь полно многочисленными анонсами нового оборудования от таких компаний как Intel, NVIDIA и AMD. Первая собирается представить серию процессоров Core HX 14-го поколения, предназначенную для новых ноутбуков, а также серию Core, не относящуюся к линейке "K", предназначенную для настольных компьютеров. Ожидается, что большинство известных компаний будут использовать эти процессоры в свои игровых ноутбуках или готовых настольных системах, обычно оснащенных процессорами с TDP мощностью 65 Вт.

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NVIDIA в свою очередь готовится представить три новые видеокарты в рамках линейки RTX 40 SUPER. Подтверждение от AORUS Turkey указывает на скорое поступление этих карт, запуск которых ожидается всего через 10 дней. Тизер, распространенный в социальных сетях, демонстрирует дизайн графического ускорителя AORUS Elite, а недавние утечки из ЕЭК подтверждают планы Gigabyte выпустить как минимум одну модель на базе RTX 4070 SUPER. Это говорит о том, что представленная карта потенциально может быть RTX 4070 SUPER.

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Напомню, что NVIDIA планирует представить всю серию RTX 40 SUPER во время специального выступления 8 июня. Однако даты выпуска каждой модели разделены на три этапа с разницей в неделю. Этими датами являются 17, 24 и 31 января соответственно для моделей RTX 4070 Super, RTX 4070Ti Super и RTX 4080 Super. RTX 4070 SUPER, являющаяся первопроходцем и могла бы стать подходящим кандидатом для тизера.