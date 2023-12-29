Alphawave начала финальное тестирование своего контроллера PCIe 6.0 на оборудовании компании Keysight

Компания Alphawave, поставщик и контрактный разработчик микросхем, в этом месяце объединилась с Keysight, производителем оборудования для тестирования и проверки, чтобы продемонстрировать совместимость своего контроллера PCIe 6.0 и физического интерфейса с испытательным оборудованием Keysight со скоростью передачи данных 64 GT/ с. Этот шаг подтверждает, что Alphawave готова создавать чипы с интерфейсом PCIe 6.0, присоединяясь к растущему списку компаний, подготавливающих экосистему к появлению первых коммерчески доступных устройств PCIe 6.0 в следующем году.

Компания Synopsys также предлагает свой пакет PCIe 6.0, содержащий контроллер и физический интерфейс (PHY) с 2021 года, а ранее в этом году компания продемонстрировала совместимость своего решения PCIe Gen6 с тестовым чипом Intel.

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Реализация Alphawave интерфейса PCIe 6.0 64 ГТ/с не только работает с оборудованием Keysight на полной скорости с амплитудно-импульсной модуляцией с четырьмя уровнями сигнализации (PAM4), но также поддерживает протокол CXL 2.0. Реализация также полностью поддерживает прямую коррекцию ошибок (FEC) PCIe Gen6, режим FLIT и другие функции нового стандарта межсоединений. Кроме того, эту платформу PCIe Gen6 можно дополнительно расширить с помощью протокола CXL 3.0.

«Тестирование и измерение являются важнейшими аспектами совместимости, позволяя Alphawave Semi быстрее выводить на рынок наши продукты и решения для клиентов. Мы очень рады нашему сотрудничеству с Keysight, которое ускоряет переход на скорость 64 ГТ/с благодаря современному решению Keysight для проверки протокола PCIe 6.0 и вселяет уверенность в нашу способность последовательно предоставлять решения, ускоряющие обработку ИИ», — сказала Летиция Джулиано, вице-президент по маркетингу продуктов в Alphawave Semi.

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Synopsys лицензирует свою интеллектуальную собственность и технологии в первую очередь крупными разработчиками микросхем. Alphawave, напротив, разрабатывает индивидуальные чипы или лицензирует технологии для небольших компаний, которые не склонны самостоятельно разрабатывать или внедрять интеллектуальную собственность. Компания утверждает, что ее подсистема PCIe чрезвычайно энергоэффективна, обеспечивает низкую задержку и была построена на основе самого успешного в отрасли PAM4 SerDes IP. Кроме того, эту платформу PCIe Gen6 можно дополнительно расширить с помощью протокола CXL 3.0.