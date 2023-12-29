Новая игровая портативная система компании получит форм-фактор раскладушки и может получить либо полноценную клавиатуру, либо дополнительный экран

Сегодня состоялся анонс первых игровых портативных компьютеров с новейшей серией процессоров AMD. На данный момент уже анонсированы первые мини-ПК и игровые ноутбуки с процессорами серии Ryzen 8000, но о портативных устройствах новостей было не так много.

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AYANEO подтвердила статус первого в мире портативного устройства с процессором Ryzen 7 8840U с двумя экранами. Устройство получило название AYANEO Flip, о которой сообщалось еще несколько недель назад как о духовном преемнике Nintendo DS. Это конструкция в виде раскладушки с экраном, скрывающим либо полноразмерную клавиатуру, либо дополнительный экран меньшего размера.

Недавно компания объявила, что серия Flip будет предлагать APU Ryzen 7 7840U и Ryzen 7 8840U. Это неудивительно, учитывая, что оба гибридных процессора используют один и тот же сокет, практически идентичный чип и практически одинаковые характеристики. Основное отличие заключается в том, что серия Ryzen 8040U получила процессор искусственного интеллекта XDNA1, хотя в настоящее время он не оказывает влияния на производительность в играх.

Стоит отметить, что GPD, еще один производитель портативных устройств, также подтверждает свое намерение включить Ryzen 7 8840U в свою игровую систему Win Mini, и тоже в форм-факторе раскладушки. Эти системы сейчас позиционируются как ведущие игровые консоли на Ryzen 8040U, хотя ни одна из них в настоящее время недоступна для покупки. Выход ожидаемого устройства GPD запланировано на начало января, а GPD Win Mini с Ryzen 7 7840U уже поступил в продажу.

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Серия гибридных процессоров AMD Ryzen 8040U представляет собой скромное обновление линейки APU компании AMD с низким энергопотреблением. Они имеют ту же архитектуру процессора Zen4 и графического процессора RDNA3, что и серия Ryzen 7040U. Однако стоит отметить, что AMD уже готовится выпустить серию гибридных процессоров с архитектурами Zen5/RDNA3.5 в наступающем году, обещая более широкий выбор для портативных систем. Это обновление может стать решающим, поскольку серия процессоров Intel Core Ultra теперь может похвастаться довольно высокой производительностью графического процессора Arc, приближающейся к производительности интегрированного решения на архитектуре RDNA3, а первые портативные устройства были анонсированы ещё несколько недель назад.