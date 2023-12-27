Кроме того сама оболочка HyperOS скоро получит обновленный логотип

Китайские пользователи уже давно наслаждаются всеми улучшениями, которые принесла новая оболочка Xiaomi HyperOS. К счастью, международным пользователям не придется долго ждать, поскольку подтверждено, что замена MIUI будет доступна по всему миру, начиная с первого квартала 2024 года.

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Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, опубликовал на своей странице в одной из соцсетей, демонстрацию нового логотипа HyperOS. Генеральный директор объясняет, что новый логотип представляет собой «галактику точек», которые «переплетаются, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». Подобно звездам в реальной Вселенной, «люди и устройства в точечной матрице свободно перемещаются и легко соединяются» в мире HyperOS.

Что касается других новостей о HyperOS, то портал Xiaomiui.net, являющийся надежным источником информации, связанной с прошивкой Xiaomi, сообщил, что обновленная оболочка компании будет совместима с более чем со 100 устройствами. К ним относятся даже смартфоны серии Redmi K40, линейки Poco F3 и смартфоны Xiaomi 10-й серии. Ознакомиться с обновленным списком Xiaomiui можно на изображении ниже.

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Стоит отметить, что Xiaomi на данный момент подтвердила восемь устройств для глобального развертывания HyperOS, включающих: Redmi Note 12, Redmi Note 12S, Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra и Xiaomi Pad 6.