Об этом может свидетельствовать появление несколько патчей для операционной системы Linux

За последние два дня для Linux было выпущено шесть патчей для драйвера контроллера управления питанием AMD. Как сообщает Phoronix, эти патчи драйверов PMC для еще не выпущенных процессоров семейства 1Ah, скорее всего, относятся к поколению AMD Zen 5, которое будет конкурировать с лучшими процессорами конкурента. Одной из наиболее важных функций, которые обеспечивает PMC, являются различные состояния сна, включая «s2idle», состояние сна системы, доступное только программному обеспечению.

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Какими бы важными ни были эти шесть патчей для базовой функциональности системы, они изменяют всего две дюжины строк кода и больше ничего не раскрывают, по крайней мере, при поверхностном осмотре.

Тем не менее если принять во внимание сроки выхода этих исправлений драйверов незадолго до 2024 года и постоянный поток патчей AMD для семейства 1Ah Linux, который можно наблюдать с июля этого года, кажется, что AMD намерена заложить необходимую основу для Zen 5 в операционных системах Linux как можно быстрее.

Характер этих патчей может означать, что AMD планирует выпустить Zen 5 как можно раньше в 2024 году, чем Zen 4 и Zen 3, которые поступали в продажу в четвертом квартале соответствующего года. Утечка на прошлой неделе о процессоре EPYC Zen 5c следующего поколения также склоняется к этому, хотя рассматриваемый чип технически является инженерным образцом, а не серийным процессором.

Одной из ожидаемых особенностей архитектуры Zen 5 станет встроенная графика iGPU Navi/RDNA 3.5. Утечки предположительно указывают на встроенный графический процессор с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5, сопоставимыми с Radeon RX 6750 XT на базе RDNA 3, которая в свою очередь конкурирует с RTX 3070 и RTX 3060 Ti. Подобная мощность, вероятно, позволит AMD вернуть себе лидерство по производительности iGPU по сравнению с графикой Arc в Meteor Lake.

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Потенциал графики AMD RDNA 3.5 в Linux также может приблизить выход консоли Steam Deck 2 или, по крайней мере, к лучшей конкуренции со Steam Deck OLED и ROG Ally, которые имеют 8 CU RDNA 2 CU и 4 CU RDNA 3 соответственно.