Однако получить его смогут только 100 человек из Китая, имеющие блоки питания производства Seasonic

Компания Seasonic объявила, что предложит бесплатно угловой 90-градусный кабель питания для видеокарт RTX 40 для избранных владельцев их блоков питания. Единственное требование — отправить запрос в Seasonic China на участие в официальном бета-тестировании этого нового кабеля и стать частью группы из 100 человек, которые будут выбраны.

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Этот угловой адаптер предназначен для блоков питания стандарта ATX 3.0/3.1, которые уже имеют разъем питания 12VHPWR, но поставляются с прямым кабелем по умолчанию. Недавно представленный кабель Seasonic соответствует новейшим спецификациям ATX 3.1 и имеет разъем питания 12v-2x6.

Эта конструкция соответствует спецификациям разъемов и питания, используемым в самых последних источниках и видеокартах NVIDIA с момента выпуска моделей RTX 4070. Примечательно, что NVIDIA и ее партнеры уже внедрили этот обновленный разъем в свои последние модели.

Компания бесплатно предоставит новый угловой кабель владельцам блоков питания серий ATX 3.0 PRIME, Focus и Vertex. Стоит отметить, что этот угловой кабель подходит не ко всем видеокартам, поскольку в некоторых моделях RTX 40 разъем повернут. Тем не менее в этом случае пользователи могут просто проложить кабель вокруг карты.

Выбор углового адаптера вместо стандартного кабеля или адаптера NVIDIA дает преимущество, заключающееся в устранении необходимости в дополнительном пространстве около 35 мм для изгиба кабеля. Это особенно важно, учитывая ширину большинства карт RTX 40. Интересно, что компания Seasonic недавно попала в новостные блоки со своей рекомендацией использовать источник тепла, например фен, для сгибания кабелей 12VHWPR.

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Владельцам видеокарт GeForce RTX 40 рекомендуется использовать авторизованные адаптеры NVIDIA или кабели питания, предоставленные непосредственно производителем блока питания. Это гарантирует полную совместимость и должно облегчить процесс получения гарантийных обязательств в случае возникновения каких-либо проблем.