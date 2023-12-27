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Компания Seasonic объявила, что предложит бесплатно угловой 90-градусный кабель питания для видеокарт RTX 40 для избранных владельцев их блоков питания. Единственное требование — отправить запрос в Seasonic China на участие в официальном бета-тестировании этого нового кабеля и стать частью группы из 100 человек, которые будут выбраны.
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Этот угловой адаптер предназначен для блоков питания стандарта ATX 3.0/3.1, которые уже имеют разъем питания 12VHPWR, но поставляются с прямым кабелем по умолчанию. Недавно представленный кабель Seasonic соответствует новейшим спецификациям ATX 3.1 и имеет разъем питания 12v-2x6.
Эта конструкция соответствует спецификациям разъемов и питания, используемым в самых последних источниках и видеокартах NVIDIA с момента выпуска моделей RTX 4070. Примечательно, что NVIDIA и ее партнеры уже внедрили этот обновленный разъем в свои последние модели.
Компания бесплатно предоставит новый угловой кабель владельцам блоков питания серий ATX 3.0 PRIME, Focus и Vertex. Стоит отметить, что этот угловой кабель подходит не ко всем видеокартам, поскольку в некоторых моделях RTX 40 разъем повернут. Тем не менее в этом случае пользователи могут просто проложить кабель вокруг карты.
Выбор углового адаптера вместо стандартного кабеля или адаптера NVIDIA дает преимущество, заключающееся в устранении необходимости в дополнительном пространстве около 35 мм для изгиба кабеля. Это особенно важно, учитывая ширину большинства карт RTX 40. Интересно, что компания Seasonic недавно попала в новостные блоки со своей рекомендацией использовать источник тепла, например фен, для сгибания кабелей 12VHWPR.
Владельцам видеокарт GeForce RTX 40 рекомендуется использовать авторизованные адаптеры NVIDIA или кабели питания, предоставленные непосредственно производителем блока питания. Это гарантирует полную совместимость и должно облегчить процесс получения гарантийных обязательств в случае возникновения каких-либо проблем.