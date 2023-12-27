Таким образом ждать появления нового флагмана Xiaomi осталось два месяца

Флагманский смартфон Xiaomi 14 дебютировал в Китае ещё в октябре этого года. Ожидается, что смартфон дебютирует на мировых рынках в ближайшие месяцы. Он станет преемником Xiaomi 13. Ранее также сообщалось, что компания может вывести на международный рынок только стандартную версию. Теперь новое сообщение намекает на сроки запуска Xiaomi 14.

Сообщается, что Xiaomi 14 будет представлен на мировых рынках на Всемирном мобильном конгрессе 2024 года в Барселоне в Испании. Напомню, что MWC является крупнейшей выставкой технологий, которая проводится ежегодно в последнюю неделю февраля. В следующем году MWC пройдет с 26 по 29 февраля. Примечательно, что некоторые бренды также делают анонсы за день до начала MWC. Следовательно, существует вероятность того, что Xiaomi 14 может дебютировать во всем мире 25 февраля.

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Последние события, связанные с глобальным выпуском Xiaomi 14, также позволяют предположить, что компания может продолжить традицию анонсирования своих флагманов на MWC. Модели серии Xiaomi 13 также дебютировали на мероприятии перед MWC в начале этого года. Что касается запуска в Индии, то Xiaomi 14 уже прошел сертификацию BIS.

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Что касается характеристик, то Xiaomi 14 является компактным флагманом с квадратным дизайном, выступающего заднего модуля камеры, металлической рамкой и сертификацией IP68. Он оснащен LTPO-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Смартфон имеет три 50-мегапиксельных сенсора камер Leica с фокусным расстоянием 23, 14 и 75 мм. Работает смартфон на однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm в сочетании с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и внутренним накопителем емкостью до 1 ТБ. За автономную работу устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4610 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.