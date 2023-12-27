Однако характеристики на странице продукта не раскрываются, а стоимость карты на порядок выше её реального значения

NVIDIA готовится представить три новые видеокарты для настольных ПК, построенных на архитектуре Ada Lovelace. Первой картой из этой предстоящей серии станет ASUS RTX 4070 SUPER, а именно модель линейки DUAL OC. Судя по всему, ASUS также готовится к запуску своей серии RTX 40 SUPER TUF Gaming, и этот факт, по-видимому, подтверждается ранним списком одного бельгийского розничного продавца.

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Код продукта соответствует деталям, раскрытым @momomo_us вчера, что указывает на наличие заполнителя соответствующего поля с завышенной ценой. Текущая заявленная цена на этот продукт значительно выше, примерно в десять раз превышает его ожидаемую рыночную стоимость. Тем не менее это будет первое размещение новой карты RTX 40 SUPER в магазине перед официальным запуском.

На странице карты пока нет фотографий, но известно, что она будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6X. Компания ASUS выпустит две модели: с заводским разгоном или без него.

Предыдущие утечки раскрыли ключевые характеристики RTX 4070 SUPER, показав использование графического процессора AD104 с 7168 ядрами CUDA. В рамках обновления значительным изменением станет введение обязательного разъема питания 12VHWPR для всех карт RTX 40 SUPER. Эту информацию подтверждает появившаяся с сети фотография RTX 4070 SUPER DUAL, на которой виден этот разъем. Оригинальная RTX 4070 DUAL имела 8-контактный разъем питания.

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Официальная презентация NVIDIA RTX 4070 SUPER запланирована на 8 января, а выход в продажу назначен на 17 января. Этот список европейского розничного продавца может указывать на то, что NVIDIA разрешит предварительные заказы до официального запуска продукта.