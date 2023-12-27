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NVIDIA готовится представить три новые видеокарты для настольных ПК, построенных на архитектуре Ada Lovelace. Первой картой из этой предстоящей серии станет ASUS RTX 4070 SUPER, а именно модель линейки DUAL OC. Судя по всему, ASUS также готовится к запуску своей серии RTX 40 SUPER TUF Gaming, и этот факт, по-видимому, подтверждается ранним списком одного бельгийского розничного продавца.
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Код продукта соответствует деталям, раскрытым @momomo_us вчера, что указывает на наличие заполнителя соответствующего поля с завышенной ценой. Текущая заявленная цена на этот продукт значительно выше, примерно в десять раз превышает его ожидаемую рыночную стоимость. Тем не менее это будет первое размещение новой карты RTX 40 SUPER в магазине перед официальным запуском.
На странице карты пока нет фотографий, но известно, что она будет иметь 12 ГБ памяти GDDR6X. Компания ASUS выпустит две модели: с заводским разгоном или без него.
Предыдущие утечки раскрыли ключевые характеристики RTX 4070 SUPER, показав использование графического процессора AD104 с 7168 ядрами CUDA. В рамках обновления значительным изменением станет введение обязательного разъема питания 12VHWPR для всех карт RTX 40 SUPER. Эту информацию подтверждает появившаяся с сети фотография RTX 4070 SUPER DUAL, на которой виден этот разъем. Оригинальная RTX 4070 DUAL имела 8-контактный разъем питания.
Официальная презентация NVIDIA RTX 4070 SUPER запланирована на 8 января, а выход в продажу назначен на 17 января. Этот список европейского розничного продавца может указывать на то, что NVIDIA разрешит предварительные заказы до официального запуска продукта.