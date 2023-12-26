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Видеокарты Nvidia RTX 5000 могут выйти в конце 2024 года
Всё будет зависит от дальнейших продаж текущего поколения карт и производительности видеокарт AMD на архитектуре RDNA4

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 Nvidia на данный момент обдумывает возможность более раннего выпуска своего следующего поколения потребительских видеокарт серии RTX 5000 на архитектуре Blackwell, перенеся его на четвертый квартал 2024 года, сообщил известный инсайдер Moore's Law is Dead. Двумя ключевыми решающими факторами будут то, насколько хорошо будут идти продажи текущего поколения и насколько конкурентоспособной окажется архитектура AMD RDNA 4 в видеокартах серия Radeon RX 8000. Внешнее конкурентное влияние также будет возможно основным фактором, поскольку компания внимательно следит за тем, как развивается графическая архитектура AMD следующего поколения RDNA 4.

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 Также появилась более спекулятивная информация об ожидаемой производительности Blackwell. Улучшение производительности не будет таким впечатляющим, как скачок, который можно наблюдать при переходе с RTX 3000 на RTX 4000.

 В течение некоторого времени многочисленные слухи муссировали характеристики Blackwell. В прошлом месяце источник информации на форуме Chiphell опубликовал то, что он назвал статистикой для RTX 5090: увеличение ядер на 50 процентов, увеличение пропускной способности памяти на 52 процента, увеличение кэша L2 на 78 процентов, тактовой частоты на 15 % и повышение производительности в 1,7 раза.

 Другая утечка предположила, что Nvidia наконец-то будет использовать многочиповую конструкцию в своих высокопроизводительных вычислительных графических процессорах.

 То, что произойдет после CES 2024 и выпуска серии RTX 4000 Super, также может помочь определить дату выпуска поколения Blackwell. Источник Moore's Law is Dead сообщил, что Nvidia планирует уделить большое внимание эффективности RTX 5000, и что компания собирается выпустить новое поколение не позднее начала 2025 года.

 Напомню, что Nvidia представит обновленную линейку RTX 4000 на выставке CES в следующем месяце, и если она будет принята без особого энтузиазма, есть предположения, что компания может ускорить запуск следующего поколения до конца 2024 года.

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 Не секрет, что серия RTX 4000 получила не самые лучшие отзывы, что связано не с качеством или производительностью продукции, а, скорее, с высокими ценами и низкой её ценностью на меняющемся рынке. Nvidia, возможно, попытается сделать так, чтобы преемник исправил эту ситуацию. Однако эти ожидания могут больше отражать надежды игроков, чем реальные планы Nvidia.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты amd #rtx 50 #rtx 5000 #blackwell
Источник: techspot.com
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