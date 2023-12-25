Обновленный образ системы получил исправление ряда ошибок

Microsoft выпустила свежую версию установочного файла Windows 11 версии 23H2 с несколькими исправлениями. Обновленный установочный носитель доступен на странице загрузки Windows 11 и с помощью Media Creation Tool, который недавно начал предлагать версию 23H2.

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Windows 11 23H2 является последней версией ОС, которая включает в себя несколько новых функций, таких как Microsoft Copilot и новый проводник. В то же время у некоторых пользователей обновление вызвало множество проблем, включая отсутствие поддержки перетаскивания в адресной строке Проводника. Кроме того оно сломало функцию «Экранный диктор».

Для тех, кто не знает, Microsoft ранее подтвердила, что Windows 11 23H2 не позволяет людям использовать функцию специальных возможностей «Экранного диктора» во время установки. Но теперь в своем заявлении Microsoft подтвердила, что предлагает обновленную версию установочного носителя Windows 11 (.ISO), устраняющую ошибку «Экранного диктора».

Кроме того, Microsoft сообщила, что новые файлы ISO на странице загрузки включают обновление безопасности от декабря 2023 года. «Новый носитель не сталкивается с этой проблемой и содержит обновление безопасности от декабря 2023 года», — отметили в Microsoft.

Как можно видеть на скриншотах выше, новые файлы ISO помечены как «v2», что подчеркивает их значимость. Компания не сообщает о других изменениях в обновленном установочном носителе, но обновление также включает улучшенный Copilot.

Теперь у пользователей будет меньше проблем с Copilot, но они все равно могут столкнуться с проблемами при работе на нескольких мониторах. Microsoft заявляет, что значки могут неожиданно перемещаться между мониторами, или пользователи могут заметить изменение выравнивания значков после обновления через Windows 11 ISO. Это происходит на устройствах с несколькими мониторами, пытающихся использовать Microsoft Copilot.

Точно пока неизвестно, планирует ли Microsoft выпустить еще одну версию установочного носителя для решения новых проблем, таких как нарушение или замедление работы Wi-Fi и неправильная печать метаданных.

Можно ожидать еще одно обновление для установочного носителя Windows в феврале после выпуска предстоящего обновления безопасности.

Согласно документу поддержки, Microsoft изучает несколько известных проблем в Windows 11 23H2. Сюда входят проблемы с установкой, затрагивающие некоторых пользователей, проблемы с Copilot, а также ошибка, вызывающая проблемы с цветопередачей.

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Microsoft заявляет, что планирует исправить проблему, из-за которой COLRv1 отображается неправильно и влияет на внешний вид смайлов, напоминающий 3D. Исправление, скорее всего, появится в дополнительном обновлении за январь или февраль.