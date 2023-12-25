Компания испытывала финансовые проблемы и не смогла заключить какие-либо коммерческие контракты на свои разработки

Hyperloop One, американская компания, разрабатывавшая сеть туннелей низкого давления для высокоскоростных перевозок, закрылась. Компания не смогла найти клиентов для своей технологии, несмотря на значительные инвестиции и технический прогресс.

До 31 декабря 2023 года все сотрудники Hyperloop One будут уволены, активы компании, включая ее технологии и испытательный полигон в Лас-Вегасе, будут проданы.

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Напомню, что компания была основана в 2014 году под названием Hyperloop Technologies. В 2017 году в компанию инвестировал британский миллиардер Ричард Брэнсон, и она была переименована в Virgin Hyperloop. Компания продемонстрировала прототип пассажирской капсулы, но затем переключила свое внимание на разработку грузовых капсул.

Ричард Брэнсон вышел из компании в прошлом году, и она была снова переименована в Hyperloop One. Интересно, что еще в 2022 году компания уволила сотни сотрудников.

По данным Bloomberg, Hyperloop One в течение нескольких месяцев испытывала финансовые трудности и не смогла подписать какие-либо коммерческие контракты. За почти десять лет своего существования компания привлекла более 400 миллионов долларов финансирования.

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В настоящее время другие компании все еще разрабатывают технологию Hyperloop. Например, Hyperloop Transportation Technologies подписала контракт на строительство линии Hyperloop в Италии между Венецией и Падуей. Европейский Союз также инвестирует в проект, вложив 800 миллионов евро.