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Компания Hyperloop One прекратила своё существование
Компания испытывала финансовые проблемы и не смогла заключить какие-либо коммерческие контракты на свои разработки

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 Hyperloop One, американская компания, разрабатывавшая сеть туннелей низкого давления для высокоскоростных перевозок, закрылась. Компания не смогла найти клиентов для своей технологии, несмотря на значительные инвестиции и технический прогресс.

 До 31 декабря 2023 года все сотрудники Hyperloop One будут уволены, активы компании, включая ее технологии и испытательный полигон в Лас-Вегасе, будут проданы.

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 Напомню, что компания была основана в 2014 году под названием Hyperloop Technologies. В 2017 году в компанию инвестировал британский миллиардер Ричард Брэнсон, и она была переименована в Virgin Hyperloop. Компания продемонстрировала прототип пассажирской капсулы, но затем переключила свое внимание на разработку грузовых капсул.

 Ричард Брэнсон вышел из компании в прошлом году, и она была снова переименована в Hyperloop One. Интересно, что еще в 2022 году компания уволила сотни сотрудников.

 По данным Bloomberg, Hyperloop One в течение нескольких месяцев испытывала финансовые трудности и не смогла подписать какие-либо коммерческие контракты. За почти десять лет своего существования компания привлекла более 400 миллионов долларов финансирования.

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 В настоящее время другие компании все еще разрабатывают технологию Hyperloop. Например, Hyperloop Transportation Technologies подписала контракт на строительство линии Hyperloop в Италии между Венецией и Падуей. Европейский Союз также инвестирует в проект, вложив 800 миллионов евро.

#hyperloop #hyperloop one
Источник: notebookcheck.net
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