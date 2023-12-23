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ASUS выпустила видеокарты Radeon RX 7700 XT DUAL и RX 7800 XT DUAL
Карты станут очередным дополнением линейки DUAL компании ASUS в довольно скудном ассортименте ускорителей на чипах AMD

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 Интересно, что у ASUS нет модели ROG STRIX старше RX 7600. Ассортимент карт на базе архитектуры RDNA3, предлагаемый компанией, во многом основан на моделях TUF Gaming и DUAL. В этом поколении ASUS отдает предпочтение графическим процессорам NVIDIA, а не AMD, и в общей сложности 14 карт основаны на чипах AMD, в то время как в линейку моделей RTX 40 компании входят 69 моделей.

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 Однако стоит отметить, что есть несколько исключений, например, модель RX 7800 XT TUF White, которая фактически была первой такой моделью TUF от ASUS и не была доступна для серии RTX 40 больше двух месяцев.

 Теперь ASUS представила две новые карты AMD на базе GPU Navi 32 в рамках своей серии DUAL, оснащенные обычной системой охлаждения с двумя вентиляторами и толщиной 2,5 слота. Важно то, что эти карты имеют дизайн, ранее использовавшийся исключительно в картах ASUS на чипах NVIDIA. В отличие от Radeon RX 7600, в которой использовался более старый дизайн из серии RX 6000, последние карты Radeon демонстрируют новый, более элегантный дизайн.

 Недавно выпущенные карты Radeon RX 7700 XT DUAL OC и RX 7800 XT DUAL OC имеют одинаковый дизайн, но различаются техническими характеристиками. Обе оснащены графическим процессором Navi 32. RX 7800 XT может похвастаться 3840 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти, а RX 7700 XT предлагает 3456 ядер и конфигурацию с 12 ГБ памяти.

 Официальные изображения показывают, что для обеих карт требуются два 8-контактных разъема питания, что соответствует стандарту всех настольных графических ускорителей Navi 32. Хотя конфигурации из 6-контактного и 8-контактного разъемов было бы достаточно, но большинство партнеров Nvidia отошли от 6-контактных разъемов питания в своих картах последних поколениях.

 Radeon RX 7800 XT DUAL OC имеет тактовые частоты 2213 и 2520 МГц в игровом режиме и режиме ускорения соответственно, что превосходит стандартную конфигурацию 2124 и 2430 МГц, рекомендованную AMD. В свою очередь RX 7700 XT имеет тактовую частоту 2239 и 2599 МГц по сравнению с рекомендованными 2161 и 2544 МГц. Эти частоты достигаются с помощью программного обеспечения ASUS GPU Tweak.

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 Первоначальные данные о стоимости карт RX 7700/7800 DUAL в европейских розничных магазинах указывают на надбавку к цене в 100 евро по сравнению с самыми дешевыми кастомными моделями на основе тех же графических чипов. Эти карты могут показаться дорогими, но важно отметить, что цены могут быть не окончательными.

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Источник: videocardz.com
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