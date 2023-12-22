Смартфон также получил 6,7-дюймовым AMOLED-дисплей, основную камеру на 50 МП и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт

Компания Honor выпустила своего очередного убийцу флагманов — Honor 90 GT. Благодаря своим передовым функциям этот смартфон призван произвести впечатление на пользователей великолепными характеристиками, потрясающим дисплеем, усовершенствованной системой камер и множеством других привлекательных функций.

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Honor 90 GT выделяется мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и оперативной памятью объемом до 24 ГБ. Эти характеристики делают его достойным представителем высокопроизводительной линейки смартфонов Honor. Также Honor 90 GT оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200 x 2664 пикселей, частотой обновления 120 Гц для обеспечения плавного изображение и встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 16 мегапикселей и размещена в центральном отверстии дисплея.

Не менее впечатляет и задняя основная камера на 50 МП с сенсором Sony IMX906 и оптической стабилизацией изображения, обеспечивающая исключительные возможности съемки. В дополнение к основной камере имеется сверхширокоугольный объектив на 12 МП.

Как было сказано выше, в основе Honor 90 GT лежит чип Snapdragon 8 Gen 2, за охлаждение которого отвечает испарительная 3D-камера, значительно улучшающая рассеивание тепла. Устройство предлагает конфигурации с объемом оперативной памяти от 12 до 24 ГБ, а объем встроенной памяти варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ.

Honor 90 GT работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 14. Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное использование и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

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Смартфон будет доступен в черном, синем и золотом цветах. Ожидается, что продажи телефона начнутся 26 декабря, а цена Honor 90GT будет весьма конкурентоспособной. Стоимость самой простой модели в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ составит 2599 юаней (364 доллара), а модель высшего уровня с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти оценивается в 3699 юаней (518 долларов).