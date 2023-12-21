Это очередные продукты, выпущенные по данному случаю, а ранее компания уже представила смартфон CIVI 3 и смарт браслет Band 8 в данной тематике

Технологические компании часто стремятся сделать свою продукцию более привлекательной, сотрудничая с разными брендами. Например, Honor в сотрудничестве с Porsche Design создала складной телефон. Теперь подобное сотрудничество появилось между Xiaomi и Disney. Компания выпустила набор из клавиатуры и мыши Xiaomi Disney 100th Anniversary Limited Edition за 299 юаней (приблизительно 42 доллара).

Xiaomi продолжает расширять семейство продуктов, и новейшими дополнениями к его обширному каталогу устройств стали модели клавиатуры и мыши, выпущенные ограниченным тиражом в честь 100-летия Disney. Это специальное издание добавляет уникальности и без того разнообразному каталогу Xiaomi, который охватывает широкий спектр продуктов.

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Клавиатура оснащена тонкими колпачками клавиш, которые работают бесшумно. Поверхность спроектирована так, чтобы идеально прилегать к кончикам пальцев, а давление на клавиши возврата и пробела в основной области клавиш было точно настроено для оптимальной работы. Клавиши обеспечивают улучшенную обратную связь, а ход клавиш составляет 2,8 мм, что обеспечивает оптимальный баланс.

Что касается новой мыши, ее основные кнопки оснащены микропереключателями TTC с разрешением 1000 точек на дюйм. Эти переключатели обеспечивают впечатляющую скорость нажатия и приятные тактильные ощущения. Микропереключатели TTC известны своим быстрым срабатыванием, стабильной работой, четким и приятным на слух звуком щелчка, а также четким и комфортным ощущением.

Как и в любом партнерстве, здесь больше всего выделяется дизайн, а не технические характеристики. А набор двухрежимной клавиатуры и мыши Xiaomi Disney 100th Anniversary Limited Edition предлагает красочный дизайн за 299 юаней.

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Продукт несколько похож на клавиатуру MacBook, и к тому же выглядит очень удобным в использовании. Но прежде чем покупать его, рекомендуется прочитать и посмотреть отзывы, чтобы убедиться, что он соответствует ожиданиям.