Стоимость ограниченной версии карты превышает рекомендованную для RTX 4070 на 25 процентов

GALAX расширила линейку карт на базе графических процессоров NVIDIA RTX 40 в честь 20-летия работы компании в Китае. Недавно выпущенная модель RTX 4070, третья карта в этой серии, теперь стала доступна для покупки. Интересно, что на данный момент это единственная юбилейная модель, доступная покупателям.

реклама

Отсутствие юбилейной модели RTX 4090 объясняется запретом, введенным правительством США и поддержанная NVIDIA, на продажи RTX 4090 в Китае. Теперь компания GALAX ждет выхода модели RTX 4090D. Она заменит исходную версию и позволит вернуть карту, на китайский рынок. На данный момент модель RTX 4070, оснащенная меньшим количеством ядер и памяти, является единственной картой с такой конструкцией системы охлаждения.

Серия, посвященная 20-летию компании, может похвастаться конструкцией с тремя вентиляторами, один из которых расположен на противоположной стороне. Компания GALAX с кулером, напоминающим таковой у NVIDIA Founders Edition, с дополнительным вентилятором также имеет скрытый разъем питания. RTX 4070 использует стандартный 8-контактный разъем PCle, спрятанный под пластиковой крышкой рядом со слотом PCIe. После установки юбилейная карта RTX 4070 имеет опрятный внешний вид без видимых кабелей питания.

Эта модель стала доступна на китайской интернет-платформе JD, где официальный магазин GALAX выставил карту на продажу по цене 5999 юаней (около 840 долларов), однако, эта акция является ограниченной по времени, а официальная стоимость данной модели составляет 6599 юаней (около 924 долларов). Стоит отметить, что официальная рекомендованная розничная цена модели RTX 4070 в Китае составляет 4799 юаней, что означает наценку 25% по сравнению с рекомендованной ценой NVIDIA.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для сравнения можно отметить, что флагманская модель юбилейной серии RTX 4090 дебютировала по цене 20000 юаней, что почти на 54% выше рекомендованной розничной цены обычной RTX 4090. Юбилейную карту GALAX вряд ли можно назвать выгодной покупкой, но в то же время надо понимать, что это лимитированная серия, не рассчитанная на рядового потребителя, более имеющая ценность.