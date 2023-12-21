Первый процессор Intel Core мощностью 60 Вт появился в продаже в США

На данный момент можно с уверенностью сказать две вещи: текущий год подходит к концу, и в начале следующего года появится новая серия процессоров Intel для настольных ПК. Частью новой серии процессоров станет модель Core i3-14100, которая станет одним из самых медленных процессоров в новой линейке Raptor Lake Refresh.

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Как стало известно ранее в этом месяце, процессор Core i3-14100 будет иметь четыре производительных ядра и не получит ни одного энергоэффективного ядра. Эта модель будет предлагать турбо частоту до 4,7 ГГц, что означает прирост на 200 МГц по сравнению с текущей моделью Core i3-14100.

Этот процессор только что появился на ShopBLT по цене 150,27 доллара, что почти совпадает со стоимостью Core i3-13100 в том же магазине (148,49 доллара). Важно подчеркнуть, что официально рекомендуемая розничная цена для оптовых покупателей модели текущего поколения составляет 134 доллара за 1 тысячу единиц.

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Китайское СМИ ECSM недавно предоставило краткий обзор Core i3-14100, подтвердив, что его TDP составляет 60 Вт с возможностью достижения 68,57 Вт во время теста стабильности AIDA64. Ожидается, что этот процессор будет иметь официальную мощность MTP (Max Turbo Power) 89 Вт, если только Intel не внесет изменения в спецификации.