По такой цене карта доступна на Newegg при активации специального промокода

Сеть магазинов Newegg и компания ASRock снизили цену видеокарты Radeon RX 7700 XT Challenger до 399 долларов. Эта сниженная цена доступна по промокоду «VGAEXCAA995», снижающему стоимость карты с первоначальных 449 долларов. Хотя видеокарта Radeon RX 7700 XT была первоначально представлена более трех месяцев назад, ее цена в целом оставалась стабильной в диапазоне от 430 до 440 долларов.

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Напомню, что AMD Radeon RX 7700 XT оснащена графическим процессором Navi 32 с 6 отключенными вычислительными блоками. Эта конфигурация включает 3456 потоковых процессоров. Кроме того, AMD решила урезать шину памяти до 192-бит, что привело к уменьшению поддерживаемого объема памяти до 12 ГБ стандарта GDDR6.

Стоит отметить, что видеокарта ASRock по-прежнему идет в комплекте с игрой Avatar: Frontiers of Pandora. Это потенциально может способствовать дополнительной экономии, если покупатель решит продать код игры, хотя вряд ли кто-то откажется от бесплатной копии игровой адаптации популярного фильма.

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Старшая модель в серии - RX 7800 XT не получила снижения цены. Видеокарта с полноценным вариантом графического процессора Navi 32 в последнее время наоборот несколько подорожала и в настоящее время доступна по минимальной цене в 510 долларов.