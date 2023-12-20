В этом нет ничего удивительно, учитывая использование менее продвинутого 7-нм техпроцесса у нового процессора

В 2020 году компания Huawei выпустила свой флагманский мобильный чипсет HiSilicon Kirin 9000 для смартфонов, в котором использовался техпроцесс TSMC N5 и было 15,3 миллиарда транзисторов. Это произошло как раз перед тем, как компания была включена в черный список организаций правительства США и потерял доступ к производственным линиям TSMC. В 2023 году компания выпустила чипсет Kirin 9000S: версию Kirin 9000, созданную SMIC с использованием 7-нм техпроцесса второго поколения. Nanoreview.net на этой неделе протестировал новую однокристальную систему, и вердикт был не совсем благоприятным для Huawei.

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Новый процессор Huawei HiSilicon Kirin 9000S может показывать производительность на уровне предшественника и даже опережать его, когда дело касается рабочих нагрузок процессора общего назначения. Однако когда дело доходит до энергоэффективности и графических рабочих нагрузок, он значительно отстает от Kirin 9000, которому уже больше трех лет. Результаты не особенно удивительны, поскольку трудно превзойти 5-нм процессор 7-нм чипу, если не жертвовать энергоэффективностью и стоимостью.

Nanoreview.net протестировал как оригинальный Kirin 9000, так и Kirin 9000S в популярных тестах, включая AnTuTu 10, Geekbench 6, 3DMark Wild Life и многочисленных мобильных играх.

HiSilicon Kirin 9000S от Huawei продемонстрировал аналогичный общий балл около 900 000 баллов с оригинальным Kirin 9000 в AnTuTu 10, но по производительности графического процессора он отставал на 33% от своего предшественника. Удивительно, но, несмотря на меньшие тактовые частоты и то же количество ядер, Kirin 9000S был на 4% быстрее в однопоточном тесте Geekbench 6 и на 17% быстрее в многопоточном тесте Geekbench 6. Kirin 9000 также на 20% быстрее Kirin 9000S в 3DMark Wild Life, вероятно, потому, что компания не смогла создать графический процессор, который был бы таким же быстрым, как 24-ядерный Arm Mali-G78, работающий на частоте 759 МГц.

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Поскольку 7-нм технология 2-го поколения SMIC явно гораздо менее продвинута, чем техпроцесс TSMC N5, Kirin 9000S явно значительно менее эффективен, чем Kirin 9000, поэтому стоит ожидать от смартфонов на основе нового чипсета более короткого времени автономной работы при одинаковой емкости аккумулятора.