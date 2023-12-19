Запуск обновленной модели состоится в феврале грядущего года

В сети появилась новая информация от компании NVIDIA, касающаяся обновленной графической карты RTX 3050, оснащенной 6 ГБ видеопамяти. Эта модель станет более дешевым вариантом продаваемой ныне самой младшей карты на архитектуре Ampere, объем памяти которой будет уменьшен с 8 до 6 ГБ. Обновленная модель по планам Nvidia должна конкурировать с картой Radeon RX 6750 GRE.

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Указанная карта от компании AMD изначально была создана для китайского рынка, но по различным каналам может попасть и на другие рынки, хотя в настоящее время за пределами Китая ещё не обнаружена. В отличие от неё обновленную RTX 3060 6 ГБ можно будет приобрести по всему миру. Вопрос у пользователей может возникнуть относительно целесообразности выпуска урезанной карты, которая и так не сильно блистает производительностью, что отражается на объемах продаж данной модели. Возможно компании Nvidia для стимулирования продаж нужно было просто снизить на неё цену до психологической отметки в 200 долларов.

На данный момент высказываются предположения о технических характеристиках "новой" RTX 3060 6 ГБ. Считается, что карта получит графический процессор GA107-325 с 2048 ядрами CUDA, это на 512 ядер меньше, чем у текущей модели. Использование 6 ГБ памяти кроме того свидетельствует об изменении ширины шины памяти, которая, вероятно, будет ограничена 96-битным интерфейсом.

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По сообщению ресурса Board Channels, новинка может получить стоимость в районе 179 долларов. Напомню, что существующая версия RTX 3050 с 8 ГБ продается по цене около 220 долларов.