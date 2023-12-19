В ассортименте компании появятся блоки питания стандарта ATX 3.1 с разъемами 12v-2x6, а также новая и более простая схема именования

FSP обнародовала планы по выпуску своих блоков питания на 2024 год, предвидя необходимость развертывания обновленных моделей в соответствии со спецификациями ATX 3.1 и совершенно новым стандартом 12v-2x6, который заменит относительно новые разъемы 12VHPWR. FSP представила свои новые блоки питания и корпуса для ПК на выставке EHA 2023.

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Компания представила обновленные функции и множество опций во всех своих линейках. Это потребовало изменения структуры наименования, чтобы дифференцировать расширенную линейку продуктов.

Обновление компания FSP начала с добавления терминологии, отражающей рейтинг блока питания 80Plus, в диапазоне от 80PLUS White как W до 80Plus Titanium как T. По сути, все рейтинги 80Plus будут обозначаться в модели блока питания первой буквой из слов: бронза, серебро, золото, платина и титан.

Кроме того, для обозначения кабельной системы будут предусмотрены еще три названия: D для немодульных конструкций, S для полумодульных и M для полностью модульных конструкций. Аналогично, все блоки питания начального уровня будут называться Vita, Advan — массовый сегмент, Dagger — High-End сегмент и Mega — производительный сегмент. Также существует версия Special Edition. Название каждого блока питания будет отражать определенные характеристики, касающиеся гарантии, рабочей температуры, типов вентиляторов, основного конденсатора и других дополнительных функций. Гарантийный срок на блоки питания серий Vita-G и Advan-G составит 10 лет, а на Vita-W и Vita-B — 5 лет.

Это должно помочь компании FSP иметь более простые и понятные названия блоков питания, такие как Vita BD для основных немодульных блоков питания с рейтингом Bronze или Dagger PM для блоков питания с рейтингом Platinum с полной модульностью.

На выставке EHA Tech 2023 будет представлено множество блоков питания, но, пожалуй, самым интересным является флагманский блок питания FSP с обновленным стандартом ATX и разъемом 12 В-2x6, который, как ожидается, будет гораздо более безопасным вариантом, чем разъем 12VHPWR.

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FSP возглавляет процесс, выпустив FSP Canon Pro 2500W, который впервые можно было увидеть несколько месяцев назад на выставке Computex 2023. Он будет иметь рейтинг 80 Plus Platinum 230 В, полностью модульную конструкцию и соответствовать стандарту ATX v3.1. Мощность блока на 500 Вт больше, чем у доступной в настоящее время модели, при этом фактическая эффективность, по словам FSP, составляет не менее 89% при 100% нагрузке. Но ранее блок питания Cannon Pro 2500w был представлен с двумя разъемами 12VHPWR, которые можно менять местами для подключения шести разъемов PCIe. В новом варианте пользователь получает четыре разъема 12 В-2x6 Gen 5 или три кабеля PCIe 6+2.