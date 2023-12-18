Это является хорошей новостью для пользователей в Китае, которые снова могут получить доступ к мощным картам в текущем году

Игроки в Китае снова получат доступ к видеокарте RTX 4090, причем ждать не придется следующего года. Новая модель под названием RTX 4090D представляет собой специальную версию, предназначенную для обхода ограничений на экспорт из США высокопроизводительных графических процессоров, соответствующих порогу производительности в 4800 TOPS. Исходная модель RTX 4090, а также многие графические процессоры для рабочих станций и центров обработки данных на базе архитектур Ada Lovelace, Ampere и Hopper были затронуты этими ограничениями, что фактически не позволяло NVIDIA поставлять графические процессоры в такие страны как Китай.

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NVIDIA работала не покладая рук, чтобы поставить как можно больше графических процессоров AD102 в Китай до введения эмбарго 16 ноября. Это дало NVIDIA время поработать над новой моделью, которая, как сообщается, будет называться RTX 4090D. Сейчас сообщается, что эта карта будет выпущена 28 декабря этого года, то есть немного раньше, чем ожидалось.

GeForce RTX 4090D не будет иметь тех же характеристик, что и оригинальная модель RTX 4090. Во-первых, графический процессор AD102-250 будет иметь меньше ядер, TDP будет ограничен 450 - 425 Вт и, что более важно, не будет поддерживать разгон. Пока нет подробностей о точных характеристиках, но фактом является то, что RTX 4090D не обеспечит тот же уровень производительности.

Карта будет выпущена 28 декабря в 22:00 по китайскому времени. Пока неизвестно, будет ли NVIDIA делать ли какое-либо официальное заявление по этому поводу для международных средств информации. Стоит отметить, что Китай — не единственная страна, на которую распространяется запрет США на экспорт, но информации о том, будет ли RTX 4090D доступна и в этих странах, нет.

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Таким образом RTX 4090D планируется выпустить раньше RTX 4080 Super. Первоначально эта карта рассматривалась как замена RTX 4090 на китайском рынке, но планы NVIDIA по RTX 4090D изменились. Будет очень интересно посмотреть, насколько будет RTX4090D опережать обновленную RTX 4080 Super.