На данный момент известно о шести моделях, старшей из которых является Ryzen 7 8700G, а младшей - Ryzen 3 8300G

Интересно, что серия AMD Ryzen 8000G отсутствовала на недавнем мероприятии AMD AI, хотя она имеет сопоставимое оборудование с серией мобильных устройств Ryzen 8040. Стоит сказать, что слухи вокруг первых настольных APU от AMD циркулировали с конца ноября.

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Последняя информация появилась на странице поддержки процессоров ASUS для двух материнских плат. Известный инсайдер @momomo_us обнаружил список шести будущих моделей APU AMD со следующими характеристиками:

Согласно предоставленному списку, ожидается, что Ryzen 7 8700G будет иметь базовую тактовую частоту 4,2 ГГц и иметь 8 ядер на архитектуре Zen4. Хотя подробности о тактовой частоте в режиме разгона отсутствуют в списке ASUS, утечки указывают на потенциальную частоту 5,1 ГГц. Что касается Ryzen 5 8600G, то ожидается, что он будет иметь 6 ядер с базовой тактовой частотой 4,35 ГГц. К сожалению, список ASUS также ничего не сообщает о спецификациях графического процессора RDNA3.

ASRock также поделилась снимком экрана, отображающим данные Ryzen 8700G в CPU-Z. Компания показала снимок экрана вместе с информацией о том, что их материнские платы X670 будут поддерживать общий объем памяти 256 ГБ благодаря внедрению модулей емкостью 64 ГБ. Аналогичное объявление было сделано компанией MSI сегодня чуть ранее, но не подтверждено, что серия Ryzen 8000G также будет поддерживать такую память.

ASUS также подтверждает существование процессоров Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G с 6 и 4 ядрами соответственно. Примечательно, что в этих процессорах используется меньший по размеру APU, чем в Ryzen 8700G/8600G, и используется гибридная микроархитектура Zen4 с Zen4c.

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Скриншот ASRock также подтверждает, что Ryzen 7 8700G будет оснащен графикой Radeon 780M, что подразумевает 12 вычислительных блоков RDNA3. На данный момент AMD и производители материнских плат еще не подтвердили полные тактовые частоты процессора и графического процессора этих APU.