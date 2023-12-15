Кроме того в сети появились качественные изображения смартфонов серии ROG Phone 8 в двух цветах

Windows Report опубликовал полные характеристики смартфонов серии ROG Phone 8, включая ранее неизвестного ROG Phone 8 Pro. Напомню, что ASUS дважды поделилась несколькими тизерами, связанными с ROG Phone 8. Совсем недавно компания показала заднюю панель своего следующего игрового смартфона в двух цветовых вариантах, оба с логотипами Republic of Gamers с RGB-подсветкой.

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Однако теперь Windows Report показал серию ROG Phone 8 с разных сторон. Судя по фотографиям ниже, ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro будут иметь относительно тонкие рамки и плоский дисплей. Предполагаемые характеристики ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro следующие:

Судя по всему, ASUS отделит ROG Phone 8 от ROG Phone 8 Pro по трем направлениям. С одной стороны, компания ограничит ROG Phone 8 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Как показали утечки тестов, ROG Phone 8 Pro будет иметь варианты с 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Кроме того, похоже, что ROG Phone 8 Pro получит тройной задний модуль камер с основным 50-мегапиксельным датчиком, широкоугольным объективом разрешением 13 МП и телеобъектив на 32 МП.

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Также смартфоны получат разную отделку задней панели. Как и ожидалось, ASUS выпустила несколько сопутствующих аксессуаров, таких как новый AeroActive Cooler X. Кроме того Windows Report показал Devilcase Guardian и бампер из ТПУ, первый из которых может служить в качестве переходника для AeroActive Cooler X. Цены ни на одну из моделей пока не известны, недавние тизеры ASUS подразумевают, что серия ROG Phone 8 дебютирует в следующем месяце во время проведения выставки CES 2024.